Pedersen vender hjem: – Bajasen er der ennå

Marcus Pedersen (32) er klar for HamKam for tredje gang.

Det bekreftet trener Jakob Michelsen til TV 2, før klubben senere kom ut med nyheten.

32-åringen har vært i HamKam i to perioder tidligere. Spissen spilte sist i tyrkisk fotball, som ble et marerittopphold fra alt til treninger, fasiliteter og lønninger.

– Du kan kalle det en chartertur, det var mye ymse. Man vet ikke helt hva man går til, sier Pedersen til TV 2.

KLAR: Marcus Pedersen i sin nye HamKam-trøye. Foto: Yngve Sem Pedersen/ TV 2

Spissen kommer fra opphold i klubbene Ankaraspor og Tuzlaspor. I november i fjor terminterte han kontrakten med sistnevnte.

– Det ble en erfaring rikere, men ikke en god erfaring, forteller hovedpersonen.

– Dro du derfra uten å få det du skulle ha?

– Ja, det endte opp med en termingeringskontrakt, så vi dro derfra uten det vi skulle ha ja, svarer Pedersen.

Den lokale helten har den siste tiden trent med Michelsens lag og har signert for Eliteserie-klubben ut sesongen.

– Jeg er gammel, men bajasen er der ennå. Jeg har ikke glemt hvor målet står, gliser den nye spissen.

Nå ønsker angriperen å komme tilbake i godt gammelt slag, og hjelpe HamKam oppover på tabellen.

– Jeg håper det er samme versjon som har vært her før og at jeg greier å komme tilbake der jeg har vært. Det har vært en lang pause hvor jeg har fundert om det går eller ikke, men det har gått veldig bra de siste ukene, fortsetter Pedersen.

– Marcus er en veldig god venn av klubben og en ekte HamKam-gutt som har hatt mange fine stunder her. Vi håper vi kan få Marcus tilbake i form, sånn at han kan hjelpe oss, sier trener Michelsen.

Opp- og nedturer

Pedersens karriere har vært en blanding av scoringer, skader og skandaler. Som 18-åring slo han gjennom i Hamar og ble omtalt som en av landets største talenter.

– Debutscoringen mot Rosenborg husker jeg som det var i går, sier Pedersen og peker mot målet på Briskeby.

Turen gikk videre til Strømsgodset, hvor han bøttet inn mål på bestilling.

TALENT: Marcus Pedersen slo gjennom i Eliteserien i ung alder. Her fra tiden i Strømsgodset i 2010. Foto: Cornelius Poppe

21 mål på to sesonger førte til en overgang til Nederland og Vitesse, hvor kraftpluggen slet med å spille seg til fast plass på laget.

Fra 2010 til 2014 ble spissen lånt ut til Vålerenga, OB og Barnsley, før utenlandsoppholdet ble avsluttet med en permanent overgang til Brann.

Det ble alt annet enn suksess.

Pedersen innfridde ikke de store forventingene bergenserne hadde og laget endte opp med å rykke ned.

I løpet av sesongen ble han og Kristoffer Barmen straffet av klubben etter flere byturer.

NEDTUR: Marcus Pedersen rykket ned med Brann. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Løsnet igjen

Pedersen slo likevel tilbake da han signerte for Strømsgodset og scoret 43 mål på 82 kamper. Juli 2019 sa han opp kontrakten og vendte tilbake til HamKam.

Året etter ble 32-åringen dømt til 24 dager i fengsel etter å ha kjørt bil med 2,26 i promille.

Siden i fjor har Pedersen vært på et nytt utenlandsopphold i Tyrkia, som ikke ble slik han håpet. Han har også slitt med et vondt kne.

– Jeg får se hvordan det går. Jeg er takknemlig for å få sjansen her, de har vel sett på treninger at jeg har gjort det greit. Så får vi ta et steg om gangen, sier nysigneringen.