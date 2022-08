Sommerhytta-hyttene er fremdeles ikke solgt

I vår fikk TV-seerne følge fire par som skulle snekre, male og innrede hver sin funkishytte i det populære TV 2-programmet Sommerhytta.

Til slutt var det ekteparet Sara Meyer Boudaya (28) og Ibrahim Mahnin (30) som gikk seirende ut av konkurransen med hytte til odel og eie på Nes Strandhager på Romerike.

VINNERE: Ekteparet Sara Meyer Boudaya og Ibrahim Mahnin gikk til topps i årets Sommerhytta og stakk av med sin egen hytte. Foto: Espen Solli / TV 2

De tre resterende hyttene ble lagt ut for salg i slutten av juni måned, etter at finalen ble sendt på TV.

Snart to måneder senere har ingen av Sommerhytta-hyttene blitt solgt.

Totalt er 93 hytter oppført på Nes Strandhager. Av disse har 87 blitt solgt. Igjen står de tre TV-hyttene, inklusive tre ordinære.

– Som forventet

Utbygger i Smartbo, Espen Skoglund, som står for utbygging og salg på Nes Strandhager, sier overfor TV 2 at interessen for hyttene har vært som forventet.

– Responsen har vært som forventet gjennom sommeren. Det har ikke vært kjempestor pågang, sier han, men legger til:

– Det har vært noen som har sagt at de er interesserte i hyttene til det og det paret. Det er litt morsomt. Det er tydelig at det er flere som liker hyttene.

Skoglund tør ikke å fastslå et konkret tall, men sier at interessentlisten er tosifret.

Mange nysgjerrige har i hvert fall tatt turen til hyttefeltet for å kikke på hyttene.

– Jeg har hørt fra hytteeierne der oppe, at det har vært mange, mange der. Spesielt i helgene har det vært masse folk som vandrer rundt og kikker og nikker, sier Skoglund.

Ulike årsaker

Utbyggeren tror den moderate interessen for hyttene skyldes blant annet post pandemi og sommerferie.

– Under pandemien måtte man ha noe å gjøre, så da var det veldig fokus på hyttekjøp. Det blir litt borte etter pandemien, når folk heller vil ut å reise. Når man kjøper hytte er det helt andre kriterier enn det er når man kjøper bolig. Bolig må man kjøpe fordi man må, mens hytte kjøper man med hjertet. Og så har jo prisene gått opp – alt har blitt så utrolig mye dyrere.

Nå skal Skoglund ta grep, og opplyser at de vil sette i gang en salgskampanje ganske snart.

– Det er en generell salgskampanje. Vi har ganske god erfaring med det. Når vi har kjørt kampanjer, har vi solgt ganske mange hytter. Hver gang vi ikke har det, så er det nesten helt stille.

Ikke fastsatt pris

De tre Sommerhytta-hyttene ligger ute med en prisantydning på 3 290 000 kroner. Grunnflaten oppgis å være på 35 kvadratmeter.

Skoglund understreker imidlertid at prisen ikke er fullstendig fastsatt.

– Du får litt mer for pengene med Sommerhytta. Det følger med terrasse, hvitevarer og varmepumpe. Vi har ikke bestemt oss helt enda for hva vi gjør prismessig, sier han.

Utbyggeren forteller videre at de foreløpig ikke har behøvd å rette opp i eventuelle mangler og feil i hyttene.

– Vi har sett i andre Sommerhytta-produksjoner at de har kommet og rettet opp i arbeid. Nå skal vi ha en litt nøyere gjennomgang av det, men vi har ikke opplevd noe å rette opp i her. Det er vel veldig avhengig av hvor nøye deltakerne er.

At hyttene kommer til å bli solgt til slutt, er Skoglund helt sikker på.

– Ja, selvfølgelig. Det er en fantastisk oase og beliggenhet. Vi håper at vi får solgt så fort som mulig, sier han.

– Håper de blir solgt

Ekteparet Lina Langerud Heikkilä (31) og Eldan Naftaly Nysveen (33) havnet på en andreplass i årets Sommerhytta. De måtte gi fra seg hytta si etter ti uker med hardt arbeid.

Duoen håper at de resterende hyttene fra programmet får eiere om ikke lenge.

– Vi håper selvsagt at de blir solgt, slik at noen andre kan få gleden av dem snart. Det er jo et hyttefelt med andre hytter tett på, så det å ha gode naboer som tar vare på hyttene og tomtene sine har mye å si for hele feltet, sier Heikkilä og Nysveen til TV 2.

ANDREPLASS: Sommerhytta-paret Lina Langerud Heikkilä og Eldan Naftaly Nysveen tok andreplassen i årets Sommerhytta. De håper at de resterende Sommerhytta-hyttene blir solgt om ikke lenge. Foto: Espen Solli / TV 2

For paret må drømmen om en hytte vente en stund til.

– Vi har selv ikke anledning til å kjøpe hytta vi bygde, dessverre. Så vi håper virkelig at den får glede noen andre, og at Sara og Ibrahim får seg noen hyggelige naboer der. Hyttedrømmen lever fortsatt videre for oss så klart. Vi håper på at vi skal kunne klare å realisere den selv.

