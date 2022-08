Åpner opp om forholdet til kjæresten: – Hun er utrolig ydmyk

Aleksander Aamodt Kilde (29) røper at sommeren med kjæresten Mikaela Shiffrin (27) har vært morsom med mye sprell, og avslører detaljer fra hverdagen med verdens beste kvinnelige alpinist.

Hun er verdens beste kvinnelige alpinist. Han er den beste mannlige.

I mai 2021 ble det kjent for offentligheten at Aleksander Aamodt Kilde (29) hadde funnet kjærligheten med verdens beste kvinnelige alpinist, Mikaela Shiffrin (27).

Da nyheten ble kjent i mediene, røpet Aamodt Kilde at han hadde kjent amerikaneren i lang tid, men at romansen først startet rundt nyåret det året.

– Januar, februar-«ish». Det var da vi begynte å prate ordentlig, men vi har kjent hverandre i seks år. Så har det vært hyggelig i det siste, og vi har funnet tonen, sa han til TV 2.

– Og å vite hva man går til er ikke dumt det, fortsatte han, og siktet til at Shiffrin også er toppidrettsutøver.

– Sitter ikke og venter på at noe skal skje

Halvannet år senere blomstrer fremdeles kjærligheten for superparet. Aamodt Kilde forteller til TV 2 at de har hatt en fin – men ørlite travel – sommer sammen.

– I sommer har vi vært mye i USA og Mikaela er jo ikke den typen som sitter og venter på at det noe skal skje. Så det har blitt mye sprell og vi har hatt det moro og hyggelig, gliser Aamodt Kilde.

– Med andre ord, din amerikanske kjæreste har holdt Norges alpin-ess i form i sommer?

– He, he, du kan trygt si at det har vært en aktiv ferie, svarer Aamodt Kilde og gliser bredt.

MØTTE TV: Aleksander Aamodt Kilde. Foto: Ernst A. Lersveen.

– Ulike aktiviteter i sommer

Aamodt Kilde har blant annet tatt med Shiffrin til Lommedalen og på norgesferie i sommer. Alpinskiene og alpinskoene er byttet ut til fordel for aktiviteter i det våte elementet.

– Vi har vært mye ved og i vann, der har det vært ulike aktiviteter. Jeg har fått prøve wake-surfing. Og det er vel også det vi har gjort mest, stått på de brettene, sier Aamodt Kilde, før han forklarer hva «wake-surfing» er for de uvitende:

– Du står på et brett bak en båt, som ikke kjører veldig fort, båten lager hekkebølger som du kan surfe på. Skikkelig morsomt, men samtidig også en nyttig aktivitet med tanke på balansetrening - som vi trenger til kjøring på snø. Surfing er virkelig kult, altså.

Sammen har Shiffrin og Kilde en merittliste i alpinsirkuset få andre kan skilte med.

27 år gamle Mikaela Shiffrin har i løpet av sin karriere hittil tatt to OL-gull, seks VM-gull, vunnet verdenscupen fire ganger og har utrolige 74 verdenscupseire.

Aamodt Kilde (29) på sin side har foreløpig ikke like mye å slå i bordet med når det gjelder meritter, men nordmannen har vunnet verdenscupen sammenlagt, OL-sølv og OL-bronse, samt 13 individuelle verdenscupseire.

Et skritt foran

Aamodt Kilde avslører at kjæresten foreløpig også ligger foran i løypa når de surfer sammen.

– Altså, jeg er ikke så god som henne der, og for å være helt ærlig så er Mikaela en atlet uten like, hun er god på alt hun prøver på, så for meg er det bare å henge på, roser han.

– Konkurrer dere litt på fritiden?

– Vi er jo begge toppidrettsutøvere og vil bli bedre på det meste, så det er daglig utfordringer. Det er virkelig givende. Og det er ikke bare sportslige ting vi utfordrer på. Vi tester hverandre i hvordan vi håndterer ulike situasjoner i hverdagen, for eksempel på hvordan man takler media, hvem er best på sosiale medier også videre. Det er en kontinuerlig greie, som vi trives utrolig godt med, sier han.

Roser sin ydmyke kjæreste

Stjernealpinisten forteller at de begge liker at det skjer ting. Å ligge på sofaen og bare slappe av, det er ikke noe for dem.

– Nei, det er bånn gass uansett hva vi gjør. Mikaela er ikke typen som sitter stille og lurer på hva vi skal gjøre. Hun har alltid en plan. Og ting skal gjøres 100 prosent, gliser han.

Han mener de har funnet en perfekt balanse i hverdagen når det gjelder trening og interne konkurranser. Men selv om Mikaela Shiffrin foreløpig kan skryte av flere medaljer i alpinbakken og at hun er bedre i surfing, er det én ting Aamodt Kilde minner henne om at han er best i.

– Mikaela er utrolig ydmyk og skryter ikke av seg selv. Selv når hun «pusher» meg på ting hun mestrer og jeg ikke helt får til. Det er bare å innse at hun har en helt unik forståelse for balanse. Men, jeg er fortsatt bedre i benkpress, humrer Aleksander Aamodt Kilde.

Takler presset

Forrige sesong herjet Aamodt Kilde i fartsdisiplinene i verdenscupen. Den kommende sesongen er han fullstendig klar over at han er mannen alle konkurrentene vil slå.

Men han trives med å være i forsvarsposisjon og presset som følger med.

– Ja, jeg har jo noe å forsvare, samtidig har jeg et utgangspunkt som ingen andre har. Jeg vet at jeg er den som har kjørt raskest. Jeg er ett år eldre og det er også kneet mitt, minner han om.

Får gjort jobben

For forrige sesong var Aamodt Kilde litt usikker på hva kneet tålte etter at han i januar 2021 under trening falt og ødela det fremre korsbåndet.

Heldigvis viste det seg at kneet tålte belastningen det er å kjøre ned fjellsidene på ski. Selv om kneet fremdeles holder ham litt tilbake, får Norges alpiness gjort det han skal for å stille best mulig forberedt foran den kommende sesongen i alpinsirkuset.

– Noen begrensninger er det fortsatt. Spesielt når det er snakk om hopp og sprett og litt brå vekslinger med kroppen. Men jeg får trent det jeg skal for å kunne kjøre fort på ski, bedyrer han – med god hjelp fra sin amerikanske kjæreste.