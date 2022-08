Fotballryktene: – Ønsker Haaland-gjenforening

Manchester City skal være interessert i Erling Braut Haalands tidligere lagkamerat. Her er torsdagens fotballrykter!

Manchester City ønsker å gjenforene Raphael Guerreiro med Erling Braut Haaland, skriver Sky Sports.

De to spilte sammen i Borussia Dortmund. Den portugisiske vingbacken har spilt 189 kamper for de gule og scoret 34 mål.

Samtidig melder overgangsguru Fabrizio Romano at forsvarsspiller Sergio Gomez er klar for de lyseblå til en totalverdi på omlag 150 millioner kroner.

Nederlandske Frenkie de Jong har vært Manchester Uniteds overgangsmål hele sommeren, men er fortsatt låst til Barcelona etter det Mirror kaller ubetalte lønnsrapporter til over 150 millioner kroner.

Den pågående sagen har tatt en ny vri onsdag ettermiddag, da 25-åringens agent ble fotografert på vei til et møte med Barcelonas ledelse.

I tillegg sier den respekterte nederlandske journalisten Marcel van der Kraan følgende om landsmannen i et intervju med Sky Sports via Football Daily:

– Uansett hva Frenkie sier, har de (Man Utd) en avtale med agenten til spilleren. Det avhenger bare av hva som skjer i den politiske avdelingen i Barcelona om lønnen hans som de fortsatt skylder ham.

I dragkampen finner man også Chelsea, som de Jong heller ønsker seg til, skal man tro The Times.

United har flere problemer på overgangsmarkedet. Gazzetta dello Sport mener at forhandlingene med midtbanespiller Adrien Rabiot har stoppet på grunn av 27-åringens lønnskrav.

Manchester Evening News skriver også at det er mest sannsynlig at PSVs Cody Gakpo blir i klubben om de kvalifiserer seg til Champions League.

Chelsea er interessert i å signere Celtics kroatiske back Josip Juranovic, som også jaktes av Atletico Madrid og Manchester United, skriver 90 min.

Ifølge Independent er Arsenals spanske midtstopper Pablo Mari nær ved å vende tilbake til italienske Monza på en låneavtale.

Danske Andreas Christensen og ivorianske Franck Kessie som begge kom til Barcelona i sommer, kan forlate klubben om de ikke blir registrert, melder ESPN.

Juventus nærmer seg en avtale med Barcelona om nederlandske Memphis Depay, hevder spanske Sport.