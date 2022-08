Venstre vil at Norge skal produsere våpen til Ukraina

– Alle forstår at Norge ikke har et uendelig antall våpen på lager. Det er kanskje på tide å ta til å produsere, sier Guri Melby. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi er utålmodig på at regjeringen bekrefter at de vil gjøre som Stoltenberg ber om. Ukraina trenger flere våpen, raskere, sier Venstre-leder Guri Melby til Klassekampen.

Da generalsekretær i Nato Jens Stoltenberg besøkte AUF på Utøya forrige uke sa han til VG at det er behov for at Norge går til norsk forsvarsindustri for å spørre hva de kan produsere.

VG skriver at Stoltenberg tidligere samme uke hadde fått en konkret ønskeliste fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Alle forstår at Norge ikke har et uendelig antall våpen på lager. Det er kanskje på tide å ta til å produsere, sier Melby.

Venstre har denne uken sendt et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) om hvordan regjeringen stiller seg til Stoltenbergs anbefaling.