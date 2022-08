Kina bryter årelangt løfte

LØFTE: I flere tiår har Kina gitt garantier til Taiwan mot å stasjonere kinesiske soldater på øya. Foto: Lai Qiaoquan/Xinhua via AP

Offisielle dokumenter Reuters har fått tilgang på viser et klart signal fra den kinesiske presidenten Xi Jinping om at øygruppen vil ha mindre styringsrett – hvis Kina bestemmer seg for å invadere.

Med det trekker verdens nest største militærmakt et årelangt løfte, og åpner nå for sende militære styrker for å administrere Taiwan ved en eventuell okkupasjon.

Reaksjonen kommer en drøy uke etter det mye omtalte – og omstridte – besøket til den amerikanske toppolitikeren Nancy Pelosi.

ØVELSE: Den siste uken har Kina gjennomført flere øvelser rundt Taiwan. Her vises en kinesisk fregatt av typen Cheng Kung, som avfyrer en antiluft missil. Foto: Huizhong Wu /AP Photo

Stormakten Kina advarte mot besøket flere dager i forveien, og sa at de «ikke vil sitte stille» som følge det de omtaler som et overtramp.

Like etter startet de en rekke militærøvelser rundt «Den store øya», som Taiwan betyr.

«Et historisk oppdrag»

Kina mener nemlig at Taiwan tilhører dem, selv om øya har vært løsrevet fra Kina siden 1949.

I en tale i mai 2021 sa Kinas president Xi Jinping at «å realisere Kinas fullstendige gjenforening er et historisk oppdrag».

USA anerkjenner også Taiwan som en del av «ett Kina», representert av regjeringen i Beijing. Det har de gjort siden 1979. Flere nasjoner støtter denne policyen, blant annet Norge og FN.

MILITÆRØVEØSE: Kina har den siste uken gjennomført flere større militærøvelser rundt Taiwan. Her fra landets nasjonal dag 15. september 2009. Foto: JASON LEE / REUTERS

Borte med et pennestrøk

Likevel har Kina lenge fremstått som pragmatisk, og siden 1993 har myndighetene i Beijing gitt garantier til sin taiwanske motpart ved en eventuell okkupasjon av øyen.

For både i 1993 og i år 2000 ga myndighetene i Beijing et skriftlig løfte om at de «ikke vil sende tropper eller administrativt personell som skal stasjoneres i Taiwan» etter å ha oppnådd det Beijing kaller «gjenforening».

Formuleringen har hatt som hensikt å forsikre Taiwan om at de ville ha en viss selvstyringsrett, selv etter en sammenslåing med stor-Kina.

Men onsdag, da Kina overrakte rapporten til myndighetene i Taiwan, hadde de sløyfet nettopp denne formuleringen.

PLA: Kina trekker årelangt løfte. Her fra en parade med soldater fra folkets frigjøringshær (PLA) i 2019. Foto: JASON LEE

Forbereder seg på invasjon

Taiwanske myndigheter anser derimot Taiwan som en selvstendig øystat, og sier de nå forbereder seg på en mulig, kinesisk invasjon.

Med det har landet satt i verk en rekke tiltak for å styrke både militær og sivil beredskap. Blant annet er det etablert en rekke bomberom, i tilfelle Kina bestemmer seg for å la missilregnet hamre over øya.