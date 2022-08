Gikk ned fem kilo på én uke: – Det verste jeg har vært med på

Tobias Halland Johannessen fikk alt annet enn en optimal oppladning til Arctic Race of Norway. Uno-X-rytteren ble satt ut av spill etter et dårlig polsk måltid.

BLE DÅRLIG: Tobias Halland Johannessen fikk en dårlig matopplevelse i forkant av Arctic Race of Norway. Her etter den tredje etappen av Catalonia rundt tidligere i år. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Torsdag går årets utgave av Arctic Race of Norway av stabelen når rytterne legger ut på en 187 kilometer lang etappe i Mo i Rana.

For det helnorske laget Uno-X sykler tvillingbrødrene Anders og Tobias Halland Johannessen.

For sistnevnte ble det en uventet, og brutal, oppladning til det fire dager lange rittet.

– Det letteste jeg har vært

Under Polen rundt forrige uke fikk 22-åringen et ublidt møte med kosten.

– Jeg spiste noe mat som jeg ikke kommer til å spise igjen for å si det sånn. Jeg ble litt lettere i løpet av uka, men er kommet litt tilbake nå, sier en smilende Halland Johannesen.

– Hva stod på menyen?

– Det var noe salmonella-opplegg som stod på menyen der nede. Men jeg er blitt kvitt en del av det nå, så da er jeg klar til ritt. Jeg var på det letteste jeg har vært på veldig mange år. Jeg var nok nede fem kilo midt i uka der, så da koste jeg meg, forteller han.

BREDT SMIL: Tobias Halland Johannessen var like glad her, på pallen etter 6. etappe av Tour of Norway, som han var da han fortalte TV 2 om salmonella-opplevelsen etter Polen rundt. Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen

Heldigvis for Tobias slapp han å sitte i utlandet med magetarminfeksjon, som han forteller er «det verste han har vært med på.»

– Vi kom oss heldigvis hjem før det smalt, hvis ikke hadde jeg vært der fortsatt, det er jeg helt sikker på, sier han.

Og hendelsen ser heller ikke ut til å prege humøret til den unge rytteren, som var smørblid i møte med TV 2. Selv om han godt kunne vært foruten akkurat den opplevelsen.

– Jeg hadde gjerne tatt to-tre covidrunder i stedet for. Nå er jeg ferdig med det, så nå er det tipp topp, og man glemmer jo fort, ler han.

Høye ambisjoner

Den dårlige oppladningen er likevel ikke noe som hindrer drøbakingen i å ha ambisjoner for Arctic Race, som så langt ser ut til å bli preget av både skred - og flomfare.

– Nå tenker jeg ikke noe mer på det. Jeg føler meg rimelig normal. Og vi har et sterkt lag, så om jeg føler meg seig eller noen andre føler seg seige, så har vi tre gode kandidater for sammendraget her, forklarer 22-åringen.

– Dere har ambisjoner om å ta sammenlagtseier?

– Ja det er et mål. Det kan bli kaos med vind og regn, så vi får ta en opptelling hver dag, men vi har lyst til å stå på toppen av podiet til slutt vi.

PÅ PODIET: Tobias Halland Johannessen med den hvite trøya for beste unge rytter i Critérium du Dauphiné. Foto: MARCO BERTORELLO

Det er ikke godt å si hvordan minimalt med kilometer i beina vil slå ut for ett av lagets sammenlagthåp.

– Det vet jeg ikke, det får man se. Jeg stiller til start med samme mindset som jeg ville gjort med Polen rundt i beina. Det tror jeg ikke skal ha noe å si. Plutselig kommer man godt ut av det, og jeg har fått hvilt litt mer, så det kan slå begge veier, forklarer Halland Johannessen.

Spennende duell

Rittet kan by på en tett duell mellom de to prinsene av norsk sykkelsport, Tobias Halland Johannessen og Andreas Leknessund. Begge to er full av lovord om hverandre.

– Han (Leknessund) kommer jo fra Tour de France i fin form. Jeg skal prøve å gi han kamp til døra. Han er en kul kar å konkurrere mot, sier Halland Johannessen.

Leknessund imponerte stort i årets Tour de France og endte på en 28. plass sammenlagt etter flere solide etapper. Halland Johannessen er mektig imponert over hva sykkelkollegaen viste.

– Det er gøy å se. Det er jo en man har trent med rett før han drar ned. Han lever litt den drømmen vi har. Han er en skikkelig fin fyr, og jeg snakka litt med han undervis, så jeg tror han syntes det var en kul opplevelse og det var kult for oss å følge med på. Det viser at vi driver med noe som kan føre til noe etter hvert, sier han.

IMPONERTE: Andreas Leknessund under sommerens Tour de France. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

I likhet med Halland Johannessen har også Leknessund ambisjoner om å prestere i Nord-Norge, selv om beina er litt slitne etter en lang tour i sommer.

– Jeg har ambisjoner om å gjøre et godt ritt. Hva det blir til vet jeg ikke, men det er et ritt der det går an å ha ambisjoner tenker jeg. Hvis beina er som jeg håper så er det mulig med et godt resultat, forteller Leknessund.

Tromsøværingen innrømmer også at det blir en tøff duell mot konkurrenten i Uno-X.

– Det er sånne som han som kan gjøre det vanskelig å vinne. Han klatrer veldig bra, men er også rask, så det gjør jo at han kan gjøre det bra på alle etapper. Tobias har sykla sykt sterkt. Det er motiverende for det gjør jo at jeg også føler på et ønske om å prestere. Han er en fin fyr, og det gir blod på tann for resten av sykkel-Norge når man ser at en liten gutt som han klarer å prestere stort, sier Leknessund om konkurrenten.

– Er han din største konkurrent om sammenlagtseier?

– Det er nok min og veldig mange andres. Nå skal ikke jeg legge unødvendig mye press på han, men selvfølgelig, han er en av de som kan prestere, i likhet med mange andre. Han er også rask, så når det er snakk om bonussekunder og sånt så blir han en farlig mann, det er ingen tvil, avslutter DSM-rytteren.

