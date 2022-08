Varsler ekstremvær foran Arctic Race-åpningen

VIKINGER: Favoritt Tobias Halland Johannessen og Uno-X må ut og krige i tøffe værforhold under Arctic Race of Norway Foto: ARN/Rune Dahl

Torsdag fra kl. 13.00: Arctic Race of Norway, 1. etappe



Regn, regn og atter regn.

Lokalbefolkningen i Mo i Rana har blitt godt vant med nedbør det siste året. Men i forkant av sykkelrittet Arctic Race topper det seg.

Det lyser farevarsler over hele Helgeland det inneværende døgnet: Det varsles fare for både flom og joradskred i områdene der den første etappen går av stabelen.

FRYKTER VÆRKAOS: Dag Otto Lauritzen forklarer hvor mye det kommer til å regne i Mo i rana. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Folk sier at det aldri har vært så mye regn siden de startet målingene i 1921. Nå er det meldt så mye regn som ti fulle tilitersbøtter med vann per kvadratmeter, sier Dag Otto Lauritzen - som er tilstede på den niende utgaven av dette firedagersrittet.

Snakkis blant rytterne

Amund Grøndahl Jansen som stiller til start for Team Bikeexchange-Jayco har fått med seg værmeldingene - og bekrefter at dette er en snakkis blant rytterne.

– Sist gang jeg så så mange varseltrekanter på en værmelding var da vi var i Tour de France og Dag Otto havnet midt oppe i jordskredet i Tingnes. Men jeg satser på at vi får syklet full distanse. Selv om det blir vått, så får vi tåle det. Det er heldigvis ikke så kaldt.

Ras i Tour-løypen

Den samme holdningen har Edvald Boasson-Hagen.

– Vi får ikke gjort så mye med det. Vi får gjøre det beste ut av det, og så blir det likt for alle mann, sier TotalEnergies-rytteren.

VÅTT: Dagen før dagen i Mo i Rana. Foto: Magnus Kaslegard/TV 2

- Alt kan skje

Arrangøren av Arctic Race har tett dialog med ulike myndigheter og følger med på situasjonen, men det har ikke vært aktuelt å gjøre noen forandringer på løypa - som starter og slutter i Mo i Rana på åpningsdagen.

– Dere som har vært i Tour de France i mange år og opplevd sol og sommer, men også snø og ras, vet at alt kan skje. Og skulle noe skje så tar vi tak i det i morgen, sier rittdirektør Knut Eirik Dybdahl.

– Vi har et godt samarbeid med kommuner, veimyndigheter og politiet. Hvis de sier at vi ikke får lov så får vi finne på noe annet, legger han til.

Når vi i tillegg vet at det er meldt sterk vind på den første etappen, så kan det ligge an til et spektakulært ritt. Dag Otto Lauritzen mener at det ekstreme været kan gi store utslag.

– En del er nok slått på forhånd mentalt sett. Jeg håper at det sikkerhetsmessig går bra og at den beste vinner til slutt, sier han.