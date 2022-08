Iraner etterlyst for drapsplan mot John Bolton

USAs justisdepartement opplyser at de har avdekket en iransk plan for å drepe tidligere FN-ambassadør og nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton.

45 år gamle Shahram Poursafi, som er medlem av Irans revolusjonsgarde, er siktet og etterlyst av FBI for å ha tilbudt kontakter i USA 300.000 dollar for å ta livet av Bolton.

Trolig er komplottet gjengjeldelse for at USA i januar i fjor i et flyangrep drepte general Qassam Suleimani, som var en populær og mektig leder av elitestyrken al-Quds.

Bolton, som var FN-ambassadør under tidligere president George W. Bush og nasjonal sikkerhetsrådgiver for Donald Trump før han vendte seg mot Trump, takker justisdepartementet for å ha avdekket planen.

– Mye kan ennå ikke sies om dette nå, men en ting er hevet over tvil, nemlig at Irans ledere er løgnere, terrorister og fiender av USA, sier han.

(©NTB)