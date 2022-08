Knallsterk Kristoff spurtet til seier

Stavanger, Norway 20220529. Alexander Kristoff går i mål under 6. etappe av Tour of Norway med målgang i Stavanger.Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen

Saken oppdateres!

Alexander Kristoff (35) vant spurten og gikk til topps i i en-dagers rittet Circuit Franco-Belge som foregår i Belgia.

Dermed tok Intermarché-rytteren Kristoff sin fjerde seier for sesongen.

– Jeg måtte grave veldig dypt, siden det var oppoverbakke på slutten. Da jeg var yngre passet det meg veldig bra, men på mine eldre dager er det tyngre, sier Kristoff i intervjuet etter spurten.

Kristoff rykket fra hovedfeltet med 18 kilometer igjen, med følge av belgierne Jasper De Buyst og Dries Van Gestel.

Med like under 3 kilometer igjen før mål rykket belgierne til og Kristoff ble nødt til å bruke krefter for å ta igjen de tapte meterne.

2,7 kilometer før mål kom også belgieren Victor Campenaerts opp, og i spurten klarte bare Van Gestel å henge med Kristoff og Campenaerts.

Lotto Soudal-rytter var først foran Kristoff, men nordmannen slo tilbake og syklet først over målstreken.

Det neste rittet for nordmannen blir EM i München søndag.

Rittet på andre nivå i sykkelsporten blir ofte vunnet av store spurternavn. I fjor var det Fabio Jakobsen som gikk til topps, mens navn som Mads Pedersen, Dylan Groenewegen og Robbie McEwen også har syklet først over målstreken.