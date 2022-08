NBA-trenere kom til Bergen for å trene ungdommen: – Utrolig gøy!

BEGEISTRET: Luke Wentzel er en av 120 deltakere på Bergen Elite sin baskeball-leir i Bergen. Det er han mildt sagt begeistret for. – Jeg fløy fra Torp, for jeg måtte jo være med her denne uken! sier 14-åringen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Dave Severns, Tim DiFrancesco, Chris Leazier og Jeff Christensen er kanskje ikke allmenn kjente navn, men sammen besitter de enorm kompetanse og erfaring fra øverste nivå innen basketball: National Basketball Association (NBA).

Som tidligere spillerutvikler for Los Angeles Clippers og Chicago Bulls, har førstnevnte jobbet tett med stjerner som Chris Paul og Blake Griffin, mens Tim DiFrancesco var legendariske Kobe Bryant og resten av Los Angeles Lakers sin styrketrener.

IKON: Kobe Bryant spilte hele sin karriere i Los Angeles Lakers, hvor hans draktnummer ble fredet. I 2020 omkom Bryant i en helikopterstyrt. Foto: Danny Moloshok/Reuters

Chris Leazier sitt engasjement i analyseverktøyet Hudl har hatt stor betydning for både NBA og Women's NBA, mens Jeff Christensen har ledet aktivitetsskoler for NBA verden over og er for øvrig tidligere landslagstrener for Norges U18.

Forrige uke var de alle samlet i Haukelandshallen i regi av Elite Basketball Camp, til stor begeistring for leirens 120 deltakere i alderen tolv til 18 år.

– Kobe Bryant er ett av mine forbilder. Det føles stort at det er NBA-trenere som trener meg denne uken, sier 14 år gamle Luke Wentzel og legger ikke skjul hva han drømmer om:

– Drømmen min er å spille i NBA, aller helst for LA Lakers!

IVER: Det er mye iver å spore blant de 120 ungdommene i Haukelandshallen. Flere har drømmer og ambisjoner om å nå NBA. Foto: Frode Hoff / TV 2

Ingen nordmenn i NBA

Kun én nordmann, Torgeir Bryn, har nådd NBA - og det var i 1989. Ingen norske har spilt i Women's NBA.

Flere knytter nå håp til Harald Frey (24) og Karamo Jawara (31), som herjer på øverste nivå i henholdsvis Tyskland og Spania, men i Haukelandshallen er det også flere som våger å drømme stort.

- Jeg vil til WNBA for å vise at jenter ruler, erklærer Lina Laukli Brændvang (14).

Hun er en av bare seks jenter på sommerens basketleir, hvor hun sammen med Ane Solberg (15) har påtatt seg oppgaven med å vise at kvinnelig basketball er vel så bra som det motsatte kjønn.

SAMARBEIDER: Hjemme på Østlandet spiller Ane Solberg og Lina Laukli Brændvang for rivaliserende klubber, men på basketball-leiren har de alliert seg. Foto: Frode Hoff / TV 2

For selv om de til vanlig er rivaler på hvert sitt lag, har de alliert seg på campen.

– Vi er kanskje ikke like sterke som guttene, men vi kan være fysisk sterke vi også - også kan vi være smartere, sier Lina Laukli Brændvang.

– Ja, for mens flere av guttene kan være litt egoistisk og opptatt av å være stjerne, tror jeg at vi jenter er flinkere til å samarbeide. Vi spiller hverandre gode, sier Ane Solberg.

– Lover godt

Med 70 prosent vekst siden 2015 er basketball Norges hurtigst voksende idrett, ifølge Norges Basketballforbund.

Talentspeider Dave Severns, som har medvirket på Elite Basketball Camp flere ganger siden sommercampen ble opprettet i 2013, håper og tror han snart vil se en norsk spiller på øverste nivå i USA.

FÆRRE JENTER: Kun seks av campens 120 ungdommer er jenter. – Jeg skulle ønske det var flere jenter her, men vi klarer oss godt mot guttene likevel, sier Ane Solberg. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det er mange flinke spillere i Norge. Min spådom er at vi ser en norsk spiller på øverste nivå i USA innen ti år. Og hvem vet, kanskje det er en av de her på campen, sier han med glimt i øyet.

Styreleder i Bergen Elite Ballklubb og organisator for campen, Fredrik Hannestad, er mer forsiktig i spådommene.

LEDER: Fredrik Hannestad står bak organiseringen av den ukeslange basketball-leiren i Haukelandshallen. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Formålet vårt er først og fremst å øke den generelle basketkompetansen blant spillerne. Vi tror denne campen med trenere som har erfaring fra NBA, er viktig for entusiasmen for idretten her i Norge, sier Hannestad.

Men fjorten år gamle Luke Wentzel har allerede planene klare for hva han vil gjøre dersom drømmen om NBA går i oppfyllelse:

– Som NBA-spiller vil jeg hjelpe og inspirere andre til å bli god i basket!