Drepte kjæresten fordi han var sjalu

Klokken 01:05 natt til 1. mars får politiet melding om en alvorlig voldshendelse i et bolighus i Grue kommune i Innlandet.

Innen politiet når frem til boligen, har den da 29 år gamle kjæresten hennes stukket fra stedet i bil.

Klokken 02:15 blir han pågrepet.

I mellomtiden har han kjørt av veien og forlatt bilen sin i veikanten.

Varslet familiemedlem

På vei fra åstedet ringte den nå 30 år gamle mannen til et familiemedlem og fortalte hva han hadde gjort.

– Da politiet ankom, så var det sånn som det hadde blitt forklart av siktedes familiemedlem, sier politiadvokat Anja Ruud til TV 2.

Etterforskningen av drapet nærmer seg nå slutten. I denne, som i alle drapssaker, står motivet for handlingene sentralt i etterforskningen.

DRAPSDAGEN: Politiet fikk bistand av Kripos Foto: Lars Nyland / TV 2

– Han har forklart seg om en annen mann som avdøde hadde hatt kontakt med og at det derfor hadde oppstått sjalusi mellom dem, sier Ruud.

30-åringen har forklart seg detaljert om de faktiske forholdene og erkjenner straffskyld for drap.

– Siktede har det fortsatt ekstremt tungt og er veldig lei seg for tapet av sin kjæreste, sier forsvareren hans, advokat Simon L. Stende.

Han hadde ifølge politiet «nylig» flyttet inn hos avdøde Lise Marie Karlsen (40).

Ulovlig kniv

POLITIADVOKAT: Anja Ruud i Innlandet politidistrikt. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Tilståelsen kom i avhør ti dager etter pågripelsen. Underveis i etterforskningen har mannens psykiske helse vært et viktig tema.

– Det er oppnevnt sakkyndige og han ble innlagt til såkalt tvungen observasjon i sommer. Nå venter vi på den endelige rettspsykiatriske vurderingen, som vi forventer at vil komme i løpet av sensommeren eller tidlig i høst, sier Ruud.

Selv om mannen har erkjent straffskyld har politiet gjennomført en bred etterforskning.

Obduksjonsrapporten av kvinnen slår fast at hun døde av knivskader. Kniven, som politiet mener er drapsvåpenet, ble beslaglagt i boligen samme dag som drapet skjedde.

– Vi har beslaglagt to kniver som vi mener ble brukt under hendelsen.

Begge knivene ble funnet i boligen til avdøde. En av dem er toegget regnes å være et ulovlig våpen.

– Det ene er en kjøkkenkniv og det andre er en batangakniv, sier politiadvokat Ruud.

Forsvareren sier til TV 2 at klienten også i retten kommer til å gi en uforbeholden.

«Slo så hardt han orka»

Det er ikke første gang den nå 30 år gamle mannen er i kontakt med politiet. Ifølge TV 2s opplysninger er han straffedømt tre ganger tidligere.

De tidligere dommene gjelder både vold og narkotikalovbrudd.

I den siste dommen fra 2018 ble siktede dømt for grov kroppsskade etter en voldsepisode i 2017.

Ifølge tingretten både slo og sparket han den fornærmede mannen slik at han brakk ett ribbein, punkterte en lunge, brakk nesen, fikk et brudd i øyehulen, samt et kutt i ansiktet og et kutt inne i munnen.

Volden medførte også en luftlekkasje til brysthulen hos den fornærmede mannen, som kunne ha medført døden uten medisinsk behandling.

Under rettssaken i 2018 ga han en uforbeholden tilståelse og forklarte at han «slo så hardt han orka».

Innlandet politidistrikt tar sikte på å ferdigstille etterforskningen i løpet av høsten.