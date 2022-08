Marianne Vos vant igjen – norske Gjøs sjekkes for brudd

Marianne Vos vant onsdagens etappe etter spurtoppgjør. Martine Gjøs på det norske landslaget må sjekkes for brudd etter velt like før mål.

Se spurtsoppgjøret i videovinduet øverst!

Marianne Vos (Team Jumbo Visma) viste krefter igjen og vant 2. etappe i Tour of Scandinavia. Vos vant også gårsdagens etappe.

Vos lå i god posisjon hele rittet og like før målstreken slo hun til. Vos vant like foran hjemmehåp Emilia Fahlin (FDJ Suez Futuroscope) og Barbara Guarishi (Movistar Team).

Hun øker dermed ledelsen i sammendraget.

– Det var en vanskelig sprint. Det var veldig teknisk. Veldig fint å vinne for andre gang, sier Vos til TV 2 etter seieren.

Like før mål veltet Martine Gjøs (22) på det norske landslaget, som dessverre for Gjøs ødela sjansene for å bli med i spurtoppgjøret.

– Det går bra men jeg er skuffet. Jeg følte meg bra på slutten og lå bra an. Jeg hadde ikke fått en topplassering, men det hadde vært gøy å være med, sier Gjøs til TV 2 etter etappen.

– Hva var det som skjedde?

– Det var en som gikk ned foran meg og da klarte jeg ikke unngå det. Jeg vet ikke om det ble salto eller hva det var, men jeg gikk i bakken.

Gjøs kom fra veltet med vondt i skuldra og sår på albuen.

– Jeg tror det er lurt å få sjekket at det ikke er noe brudd, så får vi se hva som skjer videre.

Her velter Mjøs

Susanne Andersen (Uno-X) var lenge med i fronten av feltet, men på de siste kilometerne slet hun med å forsvare posisjonen og falt tilbake.

– Vi kjørte bra hele dagen, men det var ingen som hadde lyst til å prøve seg. De siste kilometer klarte jeg ikke å finne veien langt nok fram. Jeg satt for dårlig plassert i feltet på de siste kilometerne, sa Andersen til TV 2.

Rittets andre etappe gikk fra Orust – Strömstad og var på 154 kilometer. På forhånd ble det meldt om sidevind og vind opp i 6-7 m/s, men vinden påvirket rittet i mindre grad enn ventet.

I morgen går 3. etappe av stabelen i Norge. Da sykler kvinnene Moss – Sarpsborg, en etappe på 117 kilometer.