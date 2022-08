Fra Judas-stempel til yndling - Odin (19) tror han blir solgt for titalls millioner kroner

Den tatoverte trønderen, med et adrenalin-behov større enn de fleste, har stjålet overskrifter i mange år.

Han vraket favorittklubben, for så å takke nei til noen av verdens største klubber. Den norske Thiago har stått fast ved sin plan.

Nå mener han at han er bedre enn noen gang, og 19-åringen tror han nærmer seg klar for å ta det neste steget. Da må en klubb trolig bla opp flere titalls millioner kroner.

– Jeg har jo sagt 50. Fagermo har sagt 70. Vi får finne noe imellom der, sier talentet med et smil om millionene han tror klubben vil kreve for ham.

Odin Thiago Holm nyter tiden i medvind etter noen tøffe smeller de siste årene.

Han har en fasade med tilsynelatende stjernenykker, men 19-åringen er ydmyk og glemmer ikke hvordan det var å flytte som «Judas», for så å føle seg alene i storbyen.

MERKET FOR LIVET: Odin Thiago Holm har mange tatoveringer. De på hver underarm betyr aller mest. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Evig påminnelse

Trønderen er ikke en som glir inn og forsvinner i mengden. Også utenfor fotballbanen skiller midtbanejuvelen seg ut.

I kortermet mørkeblå treningsskjorte er tatoveringene godt synlig. Elleve stykker har han. Noen "kun" for det estetiske: Som vingene øverst på ryggen, fuglene han har tatovert og Star Wars-referansene. Andre betyr mer, som den på magen, men aller mest betyr de på hver arm.

Han drar opp skjorta og viser romertallene på magen som minner ham på eliteseriedebuten 1. desember 2019. Å tape for Mjøndalen var ingen høydare, men å komme inn som 16-åring i Eliteserien glemmer han likevel aldri.

På høyre arm har han en tatovering som skal minne ham på moren. På den venstre armen har han en tatovering som minner ham på den avdøde farfaren sin.

– Farfar var ganske lik pappa. Han så alt. Pappa var treneren, så var han mer en supporter. Det er trist at han aldri fikk se meg i Eliteserien. Jeg tror han gjerne skulle sett meg i Rosenborg. Han var en stor Rosenborg-supporter, sier Thiago Holm om farfaren som gikk bort måneder før barnebarnet tok et valg som skapte frustrasjon i Trondheim.

Dro som «Judas»

Han vokste opp som Rosenborg-supporter og spilte flere år i klubben. Trønderen så for seg å gå gradene i det som var favorittklubben, men slik ble det ikke.

Som 15-åring tok han valget om å vrake Rosenborg til fordel for Vålerenga. I Oslo fikk han lovnader om å være med A-laget. Det kunne de ikke love ham i Trondheim.

KAPTEIN: Odin Thiago Holm under en landskamp i 2018. Da var det allerede tydelig at trønderen hadde alle muligheter til å nå langt. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Trønderen dro fra hjembyen som «Judas». Reaksjonene var mange. I kommentarfeltene var det ikke alle som sendte stortalentet lykkeønskninger og viste forståelse.

– Det var litt som forventet, men det var skuffende at ikke flere forsto valget. Det var et rent sportslig valg, sier han.

Han tror farfaren ville forstått valget.

Prestasjoner ga aksept

Da ungdomsskolen var fullført, flyttet han alene til hovedstaden. Det var ikke bare enkelt.

– Jeg husker at jeg ble sakset ned på trening den andre dagen og var ute med skade de neste seks ukene. Jeg husker at jeg tenkte: "Er det sånn her toppfotballen skal være?"

Da var det ikke veldig kult å sitte alene i storbyen som 16-åring.

– Det var tøft. Jeg gikk ikke veldig mye på skole. Vi hadde trening på dagtid. Det var vanskelig å bygge opp noen sosiale relasjoner. De som var i treningsgruppa her var som regel en del eldre. Det tok kanskje ett år før det sosiale var på plass. Det har litt med at så fort du presterer på trening, så blir du respektert og tatt inn i gruppa i større grad. Det er jo en test, men det er sånn fotballen fungerer. Når jeg skal ta steget utenlands, så må jeg klare meg alene, sier han.

– Opplevde du det slik at du måtte prestere for å bli akseptert?

– Det blir mye enklere å bygge relasjoner. Det henger sammen, svarer 19-åringen.

– Angret du det året på at du dro?

– Nei, det gjorde jeg ikke. Selvfølgelig kunne jeg blitt i komfortsonen, men skal man oppnå noe, må man tørre å ta steget ut av komfortsonen, svarer han.

TEKNISK: Den unge teknikeren har frustrert motspillere i mange år. Foto: Trond R. Teigen

En klar plan

I tenårene har den 2003-fødte fotballspilleren tiltrukket seg interesse fra klubber langt større enn Rosenborg og Vålerenga.

Han har blant annet vært på treningssamling hos Liverpool. Manchester United, Juventus og Inter er andre klubber som har vist interesse og invitert ham, men han har flere ganger heller valgt å bli i Norge enn å dra til storklubber for å vise seg frem.

– Det er jo fristende når de klubbene der har lyst til å ha deg over. Jeg tror det beste er å gå gradene i Norge for så å ta steget ut. Jeg har alltid hatt tro på det og stått fast ved det. Det er tøft å ha gjort det, men personlig synes jeg ikke at jeg får så mye ut av det, sier talentet.

– Du må vel være ganske trygg på deg selv og det at du kommer til å lykkes når du takker nei til sånne tilbud?

– Ja, jeg er jo det. Det var aldri realistisk for min del å gå så tidlig. Jeg har hatt lyst til å bli i Norge, svarer han.

– Hvorfor tror du det er best å bli i Norge?

– Det er basert på statistikk. Det er mye enklere å bli en av mange der, istedenfor å være mer en stjerne her og bli satset på, svarer Thiago Holm.

NÆRMER SEG: Odin Thiago Holm har spilt for ungdomslandslag i mange år. Han kommer stadig nærmere å få sjansen på A-landslaget. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Måtte velge

På den 175 centimeter høye trønderens sosiale medier-profiler er det tydelig at han har interesser utenom det vanlige for unge fotballspillere.

– Det hadde vært spennende å se hvordan livet hadde sett ut uten fotball. Uten å få det jevnlige adrenalin-dryppet. Da vet jeg ikke hva jeg hadde gjort. Jeg tror det hadde vært mye rart, sier akrobaten.

Om sommeren liker han å "dødse" med kamerater. Da kaster han seg gjerne ut fra klipper i Oslofjorden.

– Jeg gjør det mindre nå, men om sommeren kommer noen gutter på besøk, så drar vi og hopper litt, sier han.

19-åringen liker også leke seg ned slalåmbakker. Det kan du se her:

– Da Ronny Deila var her, fikk jeg velge om jeg ville spille futsal eller kjøre slalåm om vinteren. Da valgte jeg faktisk slalåm, sier Vålerenga-spilleren.

– Ikke mulig å fortsette

Allerede som 19-åring er han blant Eliteseriens bedre spillere. Det til tross for at han har fått ødelagt til sammen mange måneder de siste årene med skader.

I år skjedde det igjen.

– Jeg har sagt før at det har vært min tøffeste sesong hittil. I fjor hadde jeg en kneskade, som var min første ordentlige skade. I år fikk jeg en ny skade, etter en veldig bra oppkjøring. Det var veldig tøft, sier han.

Norges Thiago fikk i fjor sydd menisken sammen igjen. I år valgte de å fjerne en del av menisken.

– Legene har sagt at jeg kan få en karriere på 15 år, men det er risiko for å utvikle artrose og slitasjeskader. Jeg hadde ikke noe valg. Det var såpass smertefullt at det ikke var mulig å fortsette, sier Vålerenga-spilleren.

Etter å ha gått glipp av de første ti kampene, er han tilbake. Med juvelen på midtbanen har Vålerenga gått fra å være et bunnlag til å nærme seg toppstriden.

– Det er helt fantastisk å være tilbake nå. Jeg har aldri prestert på det nivået her i Eliteserien, sier han.

KAN SMILE: Dag-Eilev Fagermo har med sin kreative 19-åring, Odin Thiago Holm, på midtbanen, fått fart på Vålerenga-laget. Foto: Stian Lysberg Solum

Også hovedtreneren, Dag-Eilev Fagermo, liker hva han ser av midtbanespilleren. De siste ukene har han flere ganger brukte store ord om talentet. Det gjør han også til TV 2.

– Han er i hvert det største fotballtalentet jeg har trent. Jeg kan ikke se at vi har noen i Eliteserien som matcher det, sier treneren.

– Hva er hans beste styrker?

– Egentlig alt. Han er egentlig komplett. Han skal bare holdes unna skader, spille mer fotball, få mer erfaring og utvikle det fysiske. Men han er komplett som spiller, intellektuelt, farten og ferdighetene, svarer Fagermo.

Dette blir avgjørende

Etter en god rekke med kamper hvor han har utmerket seg, har ikke interessen for talentet blitt mindre. Han kan ikke utelukke at han forlater Vålerenga i sommer, men da må klubben få et tilbud hverken han eller de kan si nei til. Det tror han ikke skjer nå.

– Jeg har sagt at vi kan ta den praten i januar. Før det må jeg prestere resten av sesongen, sier midtbanespilleren.

– Står du for det at du skal være dominerende i Eliteserien før du drar?

– Ja, jeg har lyst til å hente erfaring og være dominerende i flere kamper. Jeg vil bevise at jeg hører til på et mye høyere nivå, svarer han.

Spilleren som i 2017 fikk innvilget ønsket om å ha "Thiago" som mellomnavn, på grunn av sin fascinasjon for fotballspilleren Thiago Alcântara, drømmer om å en dag spille for Barcelona. Det tror han ikke er realistisk med det første.

I FORM: Vålerenga så ut til å slå HamKam søndag, men på overtid kom en 16-åring fra Flisa og ødela festen for bortelaget. Her jubler Odin Thiago Holm, Vegard Eggen Hedenstad og Henrik Udahl for Vålerengas scoring. Foto: Geir Olsen

– De fem beste ligaene er interessante, og Nederland og Belgia, men Vålerenga skal ha ganske mye penger for meg. Jeg tror det blir litt tøft at noen der skal klare å hente meg, sier han.

I avgjørelsen om hvor han skal spille når han forlater Vålerenga har også kjæresten noe hun skulle sagt. Han er opptatt av å finne en klubb i en by hvor de begge kan trives.

Den dagen han drar vil erfaringene fra tidligere være gode å ha.

– Jeg tror det å ha kjent på å være "alene" i en ny by med nye folk har vært viktig. Det blir enklere å gjøre det en gang til, sier Vålerengas juvel.