Forbrukerøkonom om trangere tider: – Disse blir hardest rammet

– Jeg er usikker på om folk helt forstår hvor mye dette vil påvirke økonomien, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Dansk Bank til TV 2.

I dag kom nye tall som viste at prisen på varer har økt historisk mye.

Det er likevel ikke de økte prisene folk bør bekymre seg mest over – men renta, mener Olsen.

– Når du går til matbutikken så ser du prisene, og tenker «Oi! Se så dyre karbonadene er», men på boliglånsrenta så ser du ikke prisen ved første blikk, sier forbrukerøkonomen.

For med så høy prisvekst må vi forberede oss på at boliglånsrenta øker.

– Store konsekvenser

Mange økonomer spår nå at Norges Bank neste uke vil gå inn for en renteøkning på 0,5 prosentpoeng.

– For en husholdning med 4 millioner kroner i lån betyr dette 20.000 kroner i økte rentekostnader – kun for denne ene renteøkningen. Dette er før skatt, sier Olsen.

TRANGERE TIDER: Forbrukerøkonom Thea Olsen mener det er spesielt tre grupper som vil merke renteøkningen og prisøkningen på økonomien. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hun understreker at 0,5 prosentpoeng isolert sett ikke vil slå så hardt inn i husholdningsøkonomien til husholdningene alene.

– Men det er flere faktorer i spill her. Inflasjonen er høy, og renten skal etter planen også stige i september, desember. Så totalt sett vil dette få store konsekvenser, sier forbrukerøkonomen.

Hun mener enkelte husholdninger vil kjenne mer på renteøkningen enn andre.

– Småbarnsfamiliene vil nok rammes ekstra hardt, det er en sårbar gruppe, men også den yngre generasjonen som nettopp har kommet inn i boligmarkedet, og selvsagt de som allerede har det tøft, sier forbrukerøkonomen.

Olsen viser til at mange unge ikke har vært borti høyere rente før, og fikk lån ut ifra et situasjonsbilde med veldig lav rente.

– Nå skal renten øke betraktelig. Med inflasjonen på toppen så kan dette være en tøff totalpakke å håndtere, mener hun.

– Blir litt bekymra

21 år gamle Brynjar Lauritsen er en av dem som kjøpte bolig på Lørenskog i fjor, da renta var på rekordlave null prosent.

Han fører budsjett hver måned for å holde kontroll på utgiftene, og ser derfor hvor det største innhugget i økonomien er.

– Jeg ser det gradvis har gått noen flere hundrelapper til mat. Strømkostnadene har også doblet seg, men det jeg merker veldig er rentehevingen, sier Lauritsen.

For studenten utgjør dette økte månedlige utgifter tilsvarende en ekstra arbeidsdag, så han følger den forventede renteutviklingen tett.

– Jeg blir jo litt bekymra. Samtidig får man bare stå i det. Det er ikke så mye mer å gjøre, sier han.

Lauritsen har ikke veldig stor tro på at det kommer noen store grep fra regjeringen med det første.

GRANDIS-GLAD: Brynjar Lauritsen er bekymret for kombinasjonen av renteøkning og prisvekst, og han er veldig glad i Pizza Grandiosa. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

– Det virker ikke som det går inn noen plass blant de som styrer landet. De er ikke en arbeiderklasse akkurat, som har forståelse for de som lever fra måned til måned. De bærer preg av at de ikke har vært i en situasjonen der penger er et problem, mener 21-åringen.

«Koselig» SFO-pris

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener folk nå må belage seg på en trangere økonomisk høst.

– Selvfølgelig merker folk prisene, alle merker de det nå. Det må hver enkelt ta høyde for ut ifra den økonomiske situasjonen de er i, sier Vedum til TV 2.

FORBEREDER FOLKET: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener folk nå må belage seg på en trangere økonomisk høst. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han viser til at regjeringens mål er å hjelpe de med lav og middels inntekt.

– Noe som for eksempel er koselig for småbarnsfamilier er at prisen for barnehage og SFO går ned, sier finansministeren.

– Men holder det at det blir billigere barnehage og SFO når prisene på matvarer og strøm øker, samtidig som renteutgiftene stiger så mye?

– Vi må gjøre mange flere grep framover også, men det som er skummelt er å øke pengebruken. Da kan vi få enda større prisvekst. En av hovedforskjellene mellom prisveksten i Norge og Danmark, som også kom med tall i dag, er at vi har en sikringsordning på strøm som har holdt noe av prisene litt nede, sier Vedum.

– Mye større enn ventet

Sjefsøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets er overrasket over inflasjonshoppet i juli.

– Dette hoppet var mye større enn det vi forventet og definitivt høyere enn det sentralbanken hadde sett for seg.

Hun er blant flere som nå spår at Norges Bank vil heve renten med et halvt prosentpoeng i august, og så igjen i september.

SPÅR DOBBELHEVING: Sjefsøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets er en av dem som spår dobbel renteheving. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi trodde i utgangspunktet de ville nøye seg med et kvart prosentpoeng på disse møtene, så rentehoppene vil komme tidligere enn det vi hadde trodd.

– Hvor høy rente kan vi få da i løpet av høsten?

– I løpet av noen måneder nå så kan vi få en styringsrente på 2,25 prosent.

– Aldri sett før

Det er spesielt matvareprisene som trekker opp konsumprisindeksen (KPI) som ble publisert i dag.

Prisene på mat og alkoholfrie varer har nemlig steget med 7,6 prosent på kun én måned, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

DELUX: Brynjar Lauritsen passer på å kjøpe favoritt-grandisen på tilbud. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

– Det er veldig sterkt, sier seksjonssjef for prisstatistikk, Espen Kristiansen, i SSB.

Han sier det er vanlig at matvareprisene går noe opp i juli.

– Men en endringsrate på den størrelsen der, det har vi aldri sett i konsumprisindeksen før, og der har vi sammenliknbare tall tilbake til 1960, sier Kristiansen.

Han tror vi kan vente oss en ganske høy prisvekst i noen måneder til.

– Men kanskje ikke like høy som vi så i juli.