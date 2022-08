Tvunget til å takke nei: – Opprørende

Formel 1-superstjernen skulle egentlig hatt en rolle i storfilmen «Top Gun: Maverick», som for tiden vises på norske og verdens kinoer.

Det avslører han selv i et intervju med Vanity Fair.

Dessverre for Hamilton måtte han trekke seg fra jobben, i filmen Tom Cruise har hovedrollen som jageflypiloten Pete «Maverick» Mitchell.

– Det er den mest opprørende samtalen jeg noensinne har hatt, sier han om telefonen med Cruise til magasinet, som han omtaler som en av de hyggeligste menneskene han har møtt.

– Han (Tom Cruise) inviterte meg til settet sitt for mange år siden da han spilte «Edge of Tomorrow», og så bygget vi bare et vennskap over tid, forklarer 37-åringen.

Stor fan

Som barn så Hamilton den originale Top Gun fra 1986 og ble besatt av å bli jagerpilot.

Da Mercedes-profilen hørte om den nye filmen «fridde» han derfor til Cruise og sa at han kunne ta hvilken rolle som helst, selv som vaskehjelp.

– Da jeg hørte at det skulle komme en ny film tenkte jeg «å herregud, jeg må spørre ham», forteller Hamilton til magasinet.

Cruise svarte ja på forespørselen, men ga kameraten tilbud om å være en av jagerpilotene, til Hamiltons store lykke.

Men drømmen ble knust. Det viste seg at filmingen ville funnet sted under klimakset av Formel 1-, hvor Hamilton kjempet en innbitt kamp mot Red Bulls Max Verstappen.

Derfor kunne ikke Hamilton si ja, fordi han ikke ville fått tid til å stilt opp hundre prosent forberedt.

– Jeg er en perfeksjonist, uttaler stjerneføreren.

Hatt filmrolle før

Mercedes-profilen er ikke ukjent i filmens verden og har blant annet hatt stemmen i suksessfilmene «Biler 2» og «Biler 3».

Cruise har også besøkt Hamiltons actionfylte liv. Under Formel 1-løpet på Silverstone i England var Hollywood-skuespilleren gjest hos Mercedes.

Hamilton har blitt verdensmester sju ganger og tangerte Michael Schumachers rekord i 2020.

I fjor måtte 37-åringen gi tapt for erkerival Verstappen, i det som ble en knepen andreplass i sammendraget.

Denne sesongen har det gått langt tråere, hvor engelskmannen ligger akterutseilt som nummer seks, 112 poeng bak Verstappen.