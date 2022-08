Frode (47) rørt til tårer av kameratene som reddet livet hans

Frode Volden (47) ble nesten kastet ut av egen leilighet etter et langvarig rushelvete. Nå smiler omsider livet.

Frode Volden sliter med å holde tårene tilbake når han forteller hva han har opplevd.

Plutselig blir 47-åringen stille. Han tenker og titter utover mot andre lag som spiller på gatelagsturneringen på Nadderud.

Mens tårene triller nedover kinnene sier han:

– Jeg er så glad i dag, det er så deilig å ha denne gjengen i gatelaget til Molde. Jeg vet at det alltid er noen å snakke med, noen å være sammen med.

I GODT HUMØR: Etter noen tunge år har Frode Volden funnet glede hos gatelaget til Molde. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Følte at jeg var på en annen planet

For den ivrige fotballspilleren har samholdet på gatelaget blitt redningen fra en tung fortid.

– Gatelaget i Molde har gjort meg rusfri. Endelig, og det er altså så digg! For meg har dette vært helt magisk, sier Volden til TV 2.

– Det sosiale med gatelag er så viktig, også har jeg fått meg jobb via Moldes gatelag.

Han fortsetter entusiastisk:

– Tenk, jeg som har vært i NAV-systemet i 7 år, og holdt på å bli kastet ut av leiligheten på Vestnes... Så kom jeg i kontakt med Knut Olav Rindarøy og andre i Molde og kom med i gjengen på gatelaget.

Også profesjonelt har gatelaget hatt stor betydning for Volden.

– Jeg har tatt steg for steg og i april følte jeg at jeg var på en annen planet: Jeg turte faktisk selv skrive en jobbsøknad - og leverte den personlig! Og jeg fikk jobb! Det har vært helt utenomjordisk for topplokket mitt.

SAMHOLD: Frode Volden sier at fotballen har reddet livet hans. Han spiller på Moldes gatelag i Nasjonal Turnering, som samlet 27 lag fra hele landet. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Aldri helt trygg

Enda Volden stortrives nå, har han alltid fortiden i bakhodet.

– Med din bakgrunn som rusmisbruker, føler du deg trygg på deg selv?

– Som tidligere alkohol- og rusmisbruker tør du aldri stole på deg selv, innrømmer Volden, og tilføyer:

– Jeg er glad jeg har familie og venner som har vært der hele tiden, mens jeg har drevet med faenskap og serverte den ene løgnen etter den andre. De har aldri sviktet meg.

Fotballglede

På gatelagsturneringen viser Volden seg fra sin beste side, og Molde briljerer. Haugesund får bank 5-1.

– Vi var litt kamprustne i går, men vi vinner i dag og og spiller så jævlig bra. Pasningene er presise og da kommer scoringene, sier han.

47-åringen forteller entusiastisk om oppgjøret hvor han scoret ett av målene.

– Det er samholdet og det sosiale som er «greia» for meg. Selv om en spiller scorer flere mål i en kamp, så er det laget som taper eller vinner.

Kampen var en av mange under en nasjonal turnering for gatelag fra 27 klubber i Norge.

Det lyste spilleglede hos deltakerne på kunstgressbanene på Nadderud.

Nå smiler også livet for Frode Volden.