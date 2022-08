Giggs' ekskjæreste i kryssforhør: – Jeg var en slave

Ryan Giggs' ekskjæreste, Kate Greville, ble plassert i vitneboksen i rettssalen i Manchester onsdag. Der sa hun at følte seg som en slave i forholdet.

Giggs er anklaget for vold og kontrollerende oppførsel mot Greville under deres forhold, og onsdag er annen dag Greville forklarer seg i retten. Tirsdag åpnet hun opp om trusler, sjalusi og vold.

Den tidligere fotballstjernen Giggs har hele tiden nektet for alle anklager mot ham.

Onsdag ble Greville plassert i vitneboksen og forhørt av Giggs' advokater. Der forklarte hun om hvordan Giggs brukte henne da hun var i en sårbar posisjon, og sa videre at hun følte seg som en slave.

– Han fikk meg til å føle at jeg måtte gjøre alt han sa ellers ville det bli konsekvenser. Jeg var en slave for hvert behov og krav, sa Greville under utspørringen.

Videre sa hun at hun følte seg «lurt inn» i forholdet med Giggs, og anklaget ham for å spille et «psykologisk spill».

– Jeg la merke til ting om som definitivt lurte meg inn i forholdet, sa Greville.

Giggs' advokat tilbakeviste i etterkant anklagene mot klienten og sa at Greville «fant på» anklagene om psykologiske triks.

– Flatterende

Forsvaret refererte også til tidlig meldingsutveksling mellom de to. Greville og Giggs møttes i 2013 da de begge var gift, og Greville forklarte at det i starten var flatterende. Hun fortalte videre at hun «spilte en rolle» i forholdet, men at det var Giggs som presset mest.

– Jeg visste at han var interessert. Jeg var i et forferdelig forhold med min eksmann, sa Greville og viste til at Giggs «viste meg hengivenhet».

– Det var flatterende og han fikk meg til å føle meg bedre enn min eksmann. Det føltes som en pause fra virkeligheten sa hun og fortsatte:

– Jeg brydde meg om at han var gift, men på det punktet, når noen er som en «ridder i skinnende rustning», tar det over.

Pågrepet

Giggs ble pågrepet i november i 2020, angivelig etter å ha skallet til Greville. Han skal også ha brukt vold mot søsteren hennes samme kveld.

Rettssaken er ventet å vare i om lag to uker. Siktelsene mot den tidligere Manchester United-stjernen har en strafferamme på fem års fengsel.

Saken var for første gang oppe i rettsapparatet i april i fjor, og da erklærte Giggs seg uskyldig på alle punkter.

