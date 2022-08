Reagerer på Chelsea-møte: – Det er ikke fair play

To dager før Arna-Bjørnar skal spille seriekamp mot Lyn, drar laget til London for å spille treningskamp mot Chelsea. Det får konkurrenten til å rase.

Torsdag setter hele Toppserie-laget til Arna-Bjørnar seg på flyet til London, der de skal få en unik opplevelse.

Det unge laget skal fredag formiddag få bryne seg på storlaget Chelsea i treningskamp, og få et innblikk i profftilværelsen til spillerne i en av verdens beste klubber.

Det er bare ett problem: Allerede søndag skal de spille seriekamp mot Lyn.

– At vi drar til London kommer ikke til å bety noe for Lyn-kampen, sier Erik Mjelde, sportssjefen i Arna-Bjørnar.

Det er ikke alle enige i.

– Den fysiske belastningen er nok ikke så stor, men det vil være en mental utladning for de unge Arna-Bjørnar-spillerne å dra på en reise og møte så gode spillere, sier Stabæk-trener Per Inge Jacobsen, og legger til:

– Vi synes ikke noe om at de gjør det.

Viktig fjerdeplass

Årsaken er denne: Mot slutten av august deles Toppserien i to. De fire beste lagene skal spille sluttspill om seriemesterskapet, de seks andre skal spille sluttspill for å unngå nedrykk.

Å bli nummer fire i Toppserien har altså aldri vært viktigere, og akkurat nå er det Stabæk som ligger på den plassen.

To poeng foran Lyn, som altså skal møte Arna-Bjørnar på søndag. To dager etter at bergenserne har spilt mot Chelsea i London.

I TOPPKAMPEN: Per Inge Jacobsen har ledet Stabæk til en foreløpig fjerdeplass på Toppserie-tabellen. Foto: MARIUS SIMENSEN

– Jeg synes ikke det er fair play av Arna-Bjørnar. De hadde jo ikke spilt kampen mot Chelsea om de fortsatt hadde hatt noe å spille for, sier Jacobsen.

– Kunne ikke takke nei

For i motsetning til Stabæk og Lyn, vet Arna-Bjørnar allerede hvilket sluttspill de havner i. De ligger tredje sist på tabellen, og har ingen mulighet til å bli nummer fire.

Ettersom poengene nullstilles før sluttspillet om nedrykk, har resultatene i de neste kampene ingen betydning for Arna-Bjørnars sluttplassering i Toppserien.

STJERNEMØTE: Sam Kerr (fra v.), Guro Reiten, Pernille Harder og Fran Kirby er bare noen av stjernene Arna-Bjørnars spillere skal bryne seg på i treningskampen. Foto: MICHAEL ERICHSEN

– Er det derfor dere drar til London to dager før en seriekamp, Mjelde?

– Nei, det har ingenting med seriesystemet å gjøre. Vi hadde takket ja til kampen, uansett. Vi fikk en mulighet vi ikke kunne si nei til. Jeg tror egentlig ikke at jeg trenger å forklare hvorfor, sier sportssjefen i Arna-Bjørnar, som er bror til Chelsea-spiller Maren Mjelde.

Han sier at klubben har gjort en nøye sportslig vurdering av reisen i forkant.

– I London skal vi disponere hele troppen, slik at alle jentene skal få opplevelsen og referansene det gir å spille mot et av verdens beste lag, sier Mjelde, og fortsetter:

– Mot Lyn stiller vi med vårt beste lag. Vi går for å vinne den kampen, som vi gjør i hver eneste kamp.

Ordkrig

Det argumentet kjøper ikke Stabæk.

Trener Jacobsen er overbevist om at Arna-Bjørnar ikke hadde takket ja til å møte Chelsea to dager før en seriekamp dersom de hadde kjempet for å unngå nedrykk.

Selv om de sier noe annet.

– Vi fryktet at det nye seriesystemet ville gi noen uviktige kamper for noen lag, men vi hadde aldri sett for oss at noen ville dra det så langt som dette, sier Jacobsen.

NY ROLLE: Erik Mjelde er mest kjent som tidligere fotballspiller i Eliteserien. Nå er han sportssjef i Arna-Bjørnar. Foto: Eivind Senneset

Mjelde reagerer på kritikken.

– Dette er lavmål fra Stabæk. Vi venter ikke på sluttspillet nå, vi tenker ikke sånn. Vi tenker på hvordan vi kan bli bedre hver eneste dag. Det er vårt fokus, sier han, og legger til:

– Hadde Stabæk fått muligheten til det samme, hadde de også takket ja.

Det avkrefter Jacobsen, som karakteriserer Mjeldes uttalelser som «pinlige».

– Det er ikke vi som gjør noe galt her. Det er ett lag som går mot fellesskapet, og det er Arna-Bjørnar, sier Stabæk-treneren.

Uviktige kamper

Det nye seriesystemet i Toppserien er blitt kraftig kritisert av flere supportergrupperinger.

Tirsdag annonserte Brann Bataljonen at de ikke vil gjøre noe for å mobilisere før sluttspillskampene.

De anerkjenner ikke sluttspillet som en ekte seriekonkurranse, fordi det strider mot seriens grunnprinsipp om at hver kamp teller like mye.

Klanen, Kjernen, Stabæk Support og Kanarifansen støtter dette.

I Røa, som nå ligger helt sist i Toppserien, har de lagt merke til at kampene ikke betyr like mye.

VETERAN: Geir Nordby har vært trener i Røa i en årrekke. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Vi merker jo det selv, det er ikke så farlig å tape disse kampene. Det gir et helt annet modus. Det er ikke noen krise om vi ikke vinner, sier trener Geir Nordby, og fortsetter:

– Vi er sjeleglade for at seriesystemet er slik akkurat nå, for det er bra at vi starter på null igjen. Men med nøytrale øyne skulle jeg gjerne sett en vanlig serie.

Han reagerer på at kampen om fjerdeplassen skal ha så mye si.

– For meg er det spesielt at et lag kan bli nummer fem, ett mål unna å bli nummer fire, og likevel være i fare for å rykke ned, sier Nordby.