Johaug og forloveden har store planer for villaen i Holmenkollen

GOD KVELD NORGE (TV 2): En egen etasje med privat treningsstudio og vinrom. Her er planene for Therese Johaug og forlovedens praktvilla i Holmenkollen.

I 2017 kjøpte Therese Johaug (34) en villa på 400 kvadratmeter i Holmenkollen, med en nyoppusset gjestebolig 37 kvadratmeter.

Prislappen var på 18,8 millioner kroner.

FLOTT UTSIKT: Fra Johaugs bolig har man en flott utsikt over Oslo. Foto: Line Barka/God kveld Norge

EGEN GJESTEBOLIG: På eiendommen ligger også en egen gjestedel, som Johaug og Hoff leier ut.

I boligannonsen ble boligen omtalt som en «praktvilla» med «majestetisk utsikt over byen og fjorden».

Villaen er fra 1991, og ligger i gangavstand fra skianlegget i Holmenkollen.

Her bor Therese sammen med forloveden, tidligere verdensmester i roing og vinner av «Mesternes mester», Nils Jakob Hoff (37).

Nå har paret søkt kommunen om å bygge ut villaen. Se planer og plantegning lenger ned i saken.

Ligger ikke på latsiden

Therese la i vinter proffkarrieren på hylla etter 15 år som langrennsløper.

Men skidronninga har nok å fylle dagene med.

Parallelt med skikarrieren har Johaug bygget seg opp en solid merkevare. Hun står som eneste eier av selskapet Setra AS, og klesselskapet Johaug er dessuten blitt svært populært.

Med exiten i skisporet var det tydelig at hun har planer om å ha mer fokus på familie og fremtid.

– Det er andre ting jeg vil bruke tid på i livet mitt. Når jeg blir 34 år til sommeren ... Det er en tid for alt, og jeg velger å takke for meg, sa hun til TV 2 i vår.

– Jeg har en drøm om å bli mamma en gang i fremtiden. Jeg har holdt på å trent vanvittig mye i mange år. Det er ikke bare-bare å bli gravid på første forsøk heller, for å si det sånn. Jeg kjenner at jeg ikke klarer begge deler, uttalte Johaug.

Har store planer for villaen

EGET TRENINGSSTUDIO: Johaug og Hoff planlegger treningsrom på rundt 45 kvadratmeter i egen kjeller. Foto: Plantegninger/Oslo kommune

Nå kan det også se ut til at Johaug og Hoff har planer om å bygge ut boligen i Holmenkollen.

Av de offentlige dokumentene hos Oslo kommune, og søknaden datert 1. august 2022, går det fram at paret ønsker å grave ut kjelleren for å bygge et større treningsrom, samt blant annet boder og vinrom.

Treningsrommet er tegnet til å være rundt 45 kvadratmeter stort, så alt tyder på at Johaug og forloveden rigger seg for en aktiv fremtid.

Ansvarlig søker er Jensen Bygg AS, tiltakshaver er Therese Johaug og Nils Jakob Hoff.

Går søknaden igjennom, blir den 400 kvadratmeter store boligen enda større.

Det er ikke planlagt noen ytre endringer.

I tillegg til treningsrom og vinrom, viser plantegningene at det er tenkt inn et bad og bod.

God kveld Norge har vært i kontakt med Johaugs manager, Jørn Ernst, som sier at de ikke ønsker å kommentere denne saken.

Forlovet seg før jul

DELTE FORLOVELSESBILDE:Helt på tampen av fjoråret delte Johaug dette bildet med sine følgere i sosiale medier. Foto: Instagram/@johaugtherese

Nyttårsaften i fjor kunne paret også meddele at de hadde forlovet seg.

– 2021 gjemte det beste til slutt. Godt nytt år, skrev Johaug på innlegget som ble lagt ut både på Instagram og Facebook.

Det var i 2014 at det ble kjent at de to var et par.

Hoff er tidligere roer og har et VM-gull fra 2013.