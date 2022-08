Tidligere Manchester United-direktør vil kjøpe klubben

Michael Knighton bekrefter at han ønsker å legge inn et bud på å kjøpe fotballklubben Manchester United fra Glazer-familien. Han har tidligere vært direktør.

Knighton var ifølge Manchester Evening News i kampen om å kjøpe klubben på 1980-tallet, men i prosessen ga han opp å forsøke å kjøpe klubben og tok heller en plass i klubbens styre.



Overfor Man Utd The Religion opplyser 70-åringen at han igjen ønsker å forsøke å bli eier av de røde djevlene.

– Vi er en klubb i krise og alle vet grunnen. Vi har et ubrukelig lederskap som vet lite om fotball, tordner han.

Han sikter til Glazer-familien, som ifølge Manchester Evening News er under press til å selge klubben. Avram Glazer var til stede på Old Trafford i Premier League-starten sist helg.

Før kampen hjemme mot Brighton formet det seg et protesttog i byen før avmarsj mot Old Trafford. Det førte til at supporterbutikken utenfor stadion måtte stenge dørene to ganger grunnet trykket utenfor.

Knighton er likevel klar på at eierne ikke må godta budet han planlegger å komme med.

– Alle vet at vi trenger nytt eierskap i denne klubben og mitt mål er å gjennomføre det. Jeg har kommet godt i gang og har god økonomi, sier han og fortsetter:

– Vi jobber med budet nå, men man må huske at klubben offisielt ikke er til salgs. Min intensjon er å presentere eierne med et tilbud og si: «Dere kommer til å gå tom for tid».

