Flere tusen dekker vinduene med et helt spesielt budskap

I en leilighet i Oslo har Marius Pettersen (27) fått en helt spesiell gardin levert på døren.

27-åringen er en av cirka 2000 Oslo-borgere som denne uken vil dekke vinduene sine med budskap for å sette søkelys på farene ved å isolere seg hjemme alene - bak lukkede gardiner.

I rapporten Psykisk helse i Norge fra 2018 anslås det at 16-22 prosent av den voksne befolkningen oppfyller kriteriene for et psykisk helseproblem i løpet av et år.

I følge initiativtakerne i Fontenehus, som står bak vindusaksjonen, er det denne sommeren rundt 3400 psykisk syke mennesker i hovedstaden som blir gående hjemme uten et tilbud å gå til utenfor hjemmet.

TUSENVIS: Ifølge Fontenehus tyr tusenvis av psykisk syke mennesker i Oslo til isolasjon hjemme i leiligheten sin. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Kjent for å hoppe foran trikken

Pettersen har selv vonde erfaringer med isolasjon, fra da han ble ufør og hjemmeværende med psykisk sykdom i en alder av 18 år.

ISOLERT: Marius Pettersen har hatt mange mørke perioder i livet, bak gardinene i leiligheten sin. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det er fortsatt litt sterkt å kjenne på de følelsene man hadde da. Det er noe veldig vanskelig ved ikke å forstå hva man skal gjøre i livet, om man bare skal stoppe det eller gå videre, sier Pettersen.

Han ble fortalt av helsepersonell at han var kronisk suicidal.

– Jeg endte med å prøve å stoppe livet mitt. Jeg ble kjent for å hoppe foran trikken eller ende på legevakta med en overdose.

En dag i 2017 bestemte han seg for å ta grep.

Symptomene kan forverres

– Jeg vil si at jeg var desperat. Men så ringte jeg Fontenehus, og de sa jeg kunne komme dit. Det er det beste jeg har gjort, sier han.

Fontenehus er et arbeidsfellskap for de som er for syke til å være i jobb, men for friske til å sitte hjemme. De vil hindre at folk sykemeldes til tomme dager.

VIL HA ENDRING: Det politiske kravet fra Fontenehus er å sørge for at folk ikke sykemeldes til tomme dager. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Symptomene kan forverres, fordi følelsen av isolasjon og ensomhet kan gjøre at man føler seg mindre verdt, og man kommer enda lenger unna det normale hverdagslivet, sier daglig leder for Fontenehus, Torhild Stimo.

De mener man må skille mellom sykemelding og psykemelding, og at fastlegene må tilby andre tilbud til de som blir sykemeldt som følge av psykisk sykdom.

– Jeg syntes det er rart at når man blir psykemeldt, så sendes man bare hjem, sier Stimo.

Forskjell på sykemeldingene

I samarbeid med Fontenehus har kreatør Sollin Sæle illustrert gardinene, som inneholder sitater fra medlemmer hos Fontenehus med erfaringer fra å ha isolert seg hjemme.

På en gardin står det for eksempel: «Jeg gikk hjem med en sykemelding. Jeg visste ikke at det skulle ta fire år før jeg gikk ut igjen».

– Får du en sykemelding, føles det veldig feil å bli sett av sjefen eller vennene mens du sitter på cafe eller i parken med venner, men med noen sykemeldinger er det akkurat det man trenger, sier Sæle.

GÅ UT: Den klare oppfordringen fra Marius Pettersen er å ikke gjemme seg hjemme. Her henger han opp gardinen som skal belyse det. Foto: Simen Askjer / TV 2

Sæle får støtte fra Pettersen, som har et råd til andre i samme situasjon:

– Det å si ja, gå ut døra, si hei til noen - det kommer man ganske langt med og det kan bety veldig mye.

Selv har han fått livet snudd på hodet etter at han bestemte seg for å begynne å gå ut. Nå har han fulltidsjobb, og gode relasjoner i livet.

– Alle de gode tingene som jeg ikke trodde var der, de er der. Da jeg satt her alene, fant jeg aldri fram til det.