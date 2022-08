Frykter kunder kan la seg «lure»: – Velkjent fenomen

I juli økte prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med hele 7,6 prosent på bare én måned. Det er den kraftigste prisøkningen noen sinne.

Nå advarer flere eksperter i tillegg mot såkalt «krympflasjon», eller «shrinkflation» på engelsk. Fenomenet går ut på at varer krymper i innhold, uten at prisen settes tilsvarende ned.

Ekspertene frykter forbrukere vil føle seg lurt, men har et tydelig råd for å unngå nettopp det.

– Velkjent fenomen

Fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet kaller krympflasjon et velkjent fenomen.

Forbrukerrådet har ingen dokumentasjon på at det har vært noen økning i krympflasjon den siste tiden, men Kasland frykter at enkelte aktører vil forsøke å utnytte den utfordrende økonomiske situasjonen mange nå står i.

– Vi har vært ute og advart, og sagt at nå må ikke de forskjellige leddene benytte sjansen til å øke marginene sine ekstra, når det allerede er stor prisøkning. Det reagerer vi på, og for noen kan fristelsen bli for stor, sier han.

ADVARER: Forbrukerrådets Olav Kasland frykter matvareaktører kan bli fristet til å utnytte prisøkningen. Foto: John Trygve Tollefsen

Han mener det er en selvfølge at prisen også må settes ned tilsvarende andel, dersom et produkt krymper i størrelse.

Har krympet

Smør av typen Soft Flora er blant produktene som har krympet i størrelse. Den største boksen veide tidligere 600 gram, men veier nå bare 540 gram.

Informasjonssjef Kjersti Johannessen i Mills, som produserer Soft Flora, bekrefter at endringen ble implementert i februar 2022.

– Bakgrunnen for endringen var at lokkene på de «gamle» begrene satt veldig løst, og skapte med det blant annet problemer i produksjonen, skriver informasjonssjef Kjersti Johannessen til TV 2.

Hun forteller at de da benyttet anledningen til å gjøre de store begrene mer formmessig like de mindre begrene. Det gikk utover størrelsen.

Johannessen avviser at det er gjort med hensikt om å villede uoppmerksomme kunder.

– Vi er helt avhengige av å ha et godt forhold til våre forbrukere, så det forsøke å lure dem er ikke noe MILLS spekulerer i, skriver hun.

Måtte prioritere

Gildes stjernebacon er også blant produktene som har krympet. Mens man tidligere fikk seks skiver bacon i hver pakke, får man nå bare fem.

Kommunikasjonssjef Mari Hagerup i Gilde-eier Nortura sier årsaken til krympingen er råvaremangel på svin under pandemien.

– I sesonger som jul hvor mange skal ha ribbe, som stammer fra samme del av dyret, har vi da måttet gjøre tiltak på bacon. Det ble rett og slett en prioritering for å sikre nok norsk ribbe, sier Hagerup til TV 2.

MINDRE I PAKKEN: Gilde sitt stjernebacon har fått mindre innhold. Foto: Nora Johnsen / TV 2

Endringen skjedde i 2021, men Hagerup forteller at man fra høsten igjen vil få seks skiver i hver pakke.

– Noen vil kanskje mene at dette er et forsøk på å lure oppmerksomme kunder. Hva sier du til det?

– Fra vår side har dette handlet om råvaremangel, og at vi nå går tilbake igjen til seks skiver er et tegn på at vi ikke lenger er i den samme mangelsituasjonen.

Ønsker ikke å lure

Det er matvarekjedene som setter prisen kundene må betale for produktene, etter at kjedene selv har kjøpt dem fra leverandør.

Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen, som eier kjeder som Kiwi, Meny, Joker og Spar, benekter at de forsøker å lure kundene.

– Vi er veldig bevisst på at vi gjør det vi kan for å holde prisene nede. Vi har dialog med våre leverandører om at prisene ikke skal økes mer enn nødvendig, og ikke økes uten dokumentering. For oss er det veldig viktig, sier Søyland til TV 2.

Hun kjenner seg ikke igjen i at krympflasjon er et velkjent fenomen.

– Det kan være mange årsaker til at et produkt endrer størrelse, sier hun, og nevner blant annet markedsetterspørselen.

Søyland oppfordrer kunder til å aktivt sjekke enhetsprisen på varer.

– Enhetspris skal være tydelig i butikk, så det skal være enkelt for forbruker å sammenligne.

Tydelig råd

Om man er litt sløv til å sjekke prisene mens man gjør ukeshandelen, kan man altså risikere å få seg en ubehagelig overraskelse.

– Derfor er det veldig, veldig viktig at forbruker ser på enhetsprisen. Der kommer det fram hva du egentlig får, sier Kasland i Forbrukerrådet.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl deler oppfordringen om å alltid sjekke enhetsprisen, men tror det ofte kan glippe i en travel hverdag.

– Man tror gjerne større forpakninger er billigere enn mindre, men det er de ikke alltid. Det samme gjelder refill. Det er viktig å kjapt se på det lille tallet for å kunne sammenligne prisen, sier Sandmæl til TV 2.

KAN GLIPPE: Forbrukerøkonom Silje Sandmæl tror mange kan ha penger å spare på å sjekke enhetspris oftere. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Sjekk kvitteringen

Sandmæl kommer også med flere råd man kan ta med seg når man legger ut på handletur.

– Det er lurt å lage en matplan, og å se på alternative produkter, for det varierer mye i pris. Og så er det ekstremt viktig å sjekke kvitteringen, sier hun.

Hun sier hun ofte kan oppdage feil i kvitteringen, uten at hun tror butikkene gjør det bevisst.

– Senest i går sparte jeg 1500 kroner fordi jeg sjekket kvitteringen fra en byggevarebutikk, sier Sandmæl.