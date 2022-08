Mia Gundersen kjørt ned av el-sparkesykkel: – Helt forjævlig!

Skuespiller og sanger Mia Gundersen (60) var lørdag på vei til lunsj med en venninne.

På en el-sparkesykkel hadde hun krysset et gangfelt ved Bjørvika, men plutselig føk hun på hodet rett i bakken.

Hun ble nemlig truffet av en annen el-syklist, som ikke bremset ned farten og dermed kjørte rett på henne.

MÅTTE SY: Mia Gundersen deler video og bilder av kuttet hun fikk i anledning påkjørselen. Foto: Privat

I en video delt på Instagram forteller hun om den skremmende episoden.

– Jeg må sy. Jeg holdt på å svime av. Det er helt forjævlig, sier hun.

Gundersen føk på hodet rett fram og havnet på fortauet. Hun beskriver at hun så det rant blod og at hun kjente seg svimmel.

Det var Avisa Oslo som først omtalte denne hendelsen.

Var heldig

Gundersen opplyser at hun måtte sy ni sting, og at hun tross alt har vært heldig.

– Jeg var kuttet inn til stortåen. Jeg var heldig at den ikke ble kuttet av. Da hadde jeg strevd med jobben jeg begynner på 15. august, skriver hun i tilknytning til innlegget.

– Legen sa at jeg var heldig, og at det kunne ha gått mye verre.

Hun forteller at hun fikk telefonnummeret til vedkommende som kjørte på henne, men at hun opplevde at det var en som aldri burde ha kjørt el-sparkesykkel.

– Syklisten sa han skulle finne noe å forbinde såret med, men han dukket aldri opp igjen, forteller Gundersen til Avisa Oslo.

God kveld Norge har vært i kontakt med Mia, som viser til videoinnlegget hun har delt på sin Instagram-profil.

Får kjendisstøtte

Under innlegget til Mia Gundersen flommer støtteerklæringene inn.

–Så utrolig flaks i uflaksen, Mia! Håper du blir rask og fin til premieren, skriver blogger Marna Haugen.

– Jeg fordrar ikke de el-sparkesyklene, det er så altfor lett at alvorlige uhell skjer I forhold til vanlige sykler og vanlige sparkesykkel (...) Har nesten blitt påkjørt så mange ganger i Oslo, heldigvis ikke enda og håper det ikke skjer. Håper du er i orden, kjære Mia. Det så veldig vondt ut, skriver artist Lisa Stokke.

Også partyfikser Ronnie Ottem er i sjokk over venninnens oppdatering:

«OMG 😢😢😢😢❤️❤️❤️❤️!!!!!!»