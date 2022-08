Tok for mye B-vitamin – kan ikke lenger gå

En 86-årig australsk mann fikk kjenne på at beina sviktet etter å ha tatt for mye vitamintilskudd.

Ifølge den eldre mannens datter, Alison Taylor, hadde 86-åringens blodprøver vist lavt nivå av vitamin B6 i fjor. Legen hadde dermed forskrevet vitamin B6 med 50 milligram (mg).

Det melder australske ABC News.

For stort inntak

Australieren tok flittig vitaminene sine, dog 70 ganger mer enn anbefalt daglig inntak. I tillegg til B6-tilskuddet, tok han nemlig også magnesiumtilskudd – som også inneholdt B6. Videre var også frokostblandingen hans beriket med vitaminet.

Fakta om vitamin B6 Vitamin B6 er ett av de åtte vannløselige B-vitaminene.

Vitamin B6 er nødvendig for energiomsetningen i kroppen og for nervesystemet.

Vitaminet finnes i de fleste vegetabilske og animalske matvarer.

Mangel på B6-vitamin er sjelden. Symptomer på mangel kan være kramper av samme type som man ser ved epileptiske anfall, hudforandringer og mikrocytær anemi, en type blodmangel.



Det resulterte i at den ellers så aktive og selvstendige 86-åringen begynte å miste styrken i beina. Snart kunne han heller ikke gå.

På sykehuset ble det påvist at han hadde fått vitamin B6-forgiftning – noe som kan forårsake nerveskader eller polynevropati.

Ifølge NHI betyr polynevropati at flere av de perifere nervene i kroppen, særlig i føttene, ikke fungerer som de skal. De første symptomene er ofte nedsatt hudfølelse og leddsans.

Etter det store inntaket for ett år siden, er det foreløpig uvisst om 86-åringen vil komme seg fullstendig på beina igjen. Datteren håper imidlertid at fysioterapi vil hjelpe faren – og at han slipper rullestol.

– Svært uvanlig

Klinisk ernæringsfysiolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Kristin Holvik, uttaler overfor TV 2 at vitamin B6-overdose forekommer sjeldent.

– Dette er svært uvanlig, men kan iblant skje ved inntak av høye megadoser fra kosttilskudd. I eksempelet fra Australia tok mannen to daglige kosttilskudd som hver inneholdt 50 mg, og fikk dermed i seg 100 mg vitamin B6 hver dag. Dette inntaksnivået er 66 ganger høyere enn anbefalt daglig inntak av vitamin B6 for voksne menn.

Anbefalt daglig inntak av vitamin B6 for norske kvinner og menn er henholdsvis 1,2 mg og 1,5 mg.

Holvik trekker frem nedsatt muskeltonus og tap av koordinasjon som symptomer ved overdose av vitamin B6.

– Overdoser av vitamin B6 gir typisk symptomer i nervesystemet. Det kan i første omgang gi redusert følelse i hender og føtter, prikking og nummenhet i huden, og etter hvert skjelving, ustø gange og risiko for å falle. Andre symptomer på vitamin B6-forgiftning er utslett, lysskyhet, svimmelhet og kvalme, sier hun.

Ernæringsfysiologen opplyser videre at helsemyndighetene i Norge og Europa har satt en grenseverdi på 25 mg per dag for den øvre daglige dosen en antas å kunne få i seg over tid uten økt helserisiko.

– Enkelte vanlige kosttilskudd med multivitaminer som selges i dagligvare og apotek i Norge inneholder vitamin B6 i doser tilsvarende anbefalt daglig inntak, og det er helt ufarlig å ta et slikt tilskudd med vitamin B6. En bør imidlertid undersøke innholdet nøye dersom en vurderer å kjøpe reseptfrie kosttilskudd i utlandet og via internett.

God prognose

Dersom man skulle ha fått i seg for mye av vitaminet, er prognosen imidlertid som regel god.

– Når man slutter å ta kosttilskuddet vil de fleste symptomer gå tilbake av seg selv etter en tid. Nevrologiske symptomer vil bedres og er ofte tilbake til det normale etter et halvt år, men iblant kan skader i nervesystemet være permanente, sier hun.

Holvik påpeker imidlertid at mangel på vitamin B6 er sjelden, og at undersøkelser viser at nordmenn i gjennomsnitt har et inntak av vitamin B6 som er i tråd med anbefalingene.

– En rekke ulike matvarer inneholder vitamin B6 og det er derfor lett å dekke behovet ved et vanlig, variert kosthold. Fisk, kjøtt, poteter, melk og meieriprodukter, kornvarer, nøtter og frø er gode kilder til vitamin B6.