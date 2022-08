– Den høyeste kjerneinflasjonen som er blitt registrert i Norge

Onsdag slapp SSB nye inflasjonstall. Ifølge tallene har konsumprisindeksen (KPI) steget med 6,8 prosent fra juli 2021 til samme måned i 2022. KPI viser prisutviklingen på varer og tjenester som kjøpes av husholdninger.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea sier kjerneinflasjonen i juli nådde ny rekord med 4, 5 prosent.

Kjerneinflasjonen måler prisveksten utenom strøm og avgiftsendringer.

– Tallene var mye høyere enn Norges Bank ventet. Det betyr at de trolig øker renta med 0,5 prosentpoeng allerede neste uke, sier Olsen.

ØKNING: Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea sier konsumprisindeksen har steget mer enn hva Norges Bank ventet. Foto: Vidar Ruud/NTB

Etter at Norges Bank oppjusterte renta med 05, prosentpoeng i juni, ligger styringsrenta nå på 1,25 prosent.

– Ser seg nødt til å øke tempoet

Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1, tror også på dobbel renteheving ved neste rentemøte.

– Når prisene stiger så mye mer enn hva Norges Bank hadde ventet, fører det nok til at renta derfor må settes opp, på bakgrunn av at de hadde ventet en lavere prisstigning, sier Holvik.

SJEFØKONOM: Elisabeth Holvik i Sparebank1. Foto: Lise Åserud/NTB

– Som følge av økningen bli realrenta lavere, som fører til en mer stimulerende økonomi. De kommer til å se seg nødt til å øke renta i samme tempo som i andre deler av verden, leger hun til.

– Høyeste som er blitt registrert

Sjeføkonom i Swedbank, Kjetil Martinsen, konstaterer at konsumprisindeksen har steget kraftig.

– Dette var en vesentlig høyere stigning i konsumprisindeksen enn hva som var ventet på forhånd, sier også han.

PRISSTIGNING: Sjeføkonom Kjetil Martinsen venter dobbelt rentehopp. Foto: Swedbank

– Kjerneinflasjonen, som er den viktigste for Norges Bank kom på 4,5 prosent mot ventet 3,8 som var ventet.

Martinsen sier sannsynligheten for en dobbel renteheving nå har økt betraktelig, som en kombinasjon av høye inflasjonstall gjennom sommeren og at arbeidsledigheten har økt.

– Etter hva jeg kan se, er dette den høyeste kjerneinflasjonen som er blitt registrert i Norge. Basert på tallene fra SSB tror jeg ikke Norges Bank ser noen annen utvei enn å heve styringsrenta med 0,5 prosentpoeng.

Bred oppgang

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer har steget med 7,6 prosent på bare én måned, ifølge SSB, som skriver at uvanlig kraftig økning i matvareprisene er den viktigste årsaken til oppgangen i konsumprisindeksen.

– Det vi ser er en bred oppgang i nær sagt alle priskategorier, sier Martinsen i Swedbank.

Til tross for skyhøye matvarepriser, er det økte rentekostnader som vil bite mest i lommeboka, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank.

– Hvis vi ser på rentebanen under pandemien, og sammenlikner den med det rentenivået vi kan forvente nå, så vil en husholdning med en gjeld på rundt fire millioner kroner, få en økt rentekostnad på over 80.000 kroner i året, etter skatt. Dette er utregnet som rene rentekostnader.

FORBRUKERØKONOM: Thea Olsen i Danske Bank. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Økte matvarepriser på sju prosent medfører økt matbudsjett på 9.000 kroner i året for en husholdning med to voksne og to barn, ifølge Olsen. Regnestykket er basert på tall fra SIFO referansebudsjett.

–I det store bildet vil økte matvarepriser gjøre et mindre innhogg i husholdningenes budsjett sammenliknet med hva rentekostnadene vil. Det er forventet at boliglånsrenten vil stige til godt over fire prosent innen utgangen av 2023.