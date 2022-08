Stjernespiller skadd i voldelig ransforsøk

Ajax-spiller Dušan Tadić fikk et ublidt møte med to ranere i nærheten av sin egen bolig i slutten av juli, men kom seg unna med kun mindre skader i hånden.

Dušan Tadić og Sander Berge under nasjonsligakampen mellom Serbia og Norge. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Fotballspilleren var på vei ut av bilen sin da to bevæpnede menn med hjelmer nærmet seg han natt til 28. juli i Amsterdam, melder den nederlandske avisen De Telegraaf.

Serberen ante ugler i mosen og la på sprang, men etter en kort jakt ble han tatt igjen av de to ranerne, hvor det hele kulminerte i et slagsmål.

Ifølge avisen skal ranerne ha vært på jakt etter Tadićs klokke, som skal være svært verdifull.

De Telegraaf melder at Tadić skal ha klart å åpne visiret til den ene raneren og slått han i ansiktet, før han skal ha klart å rømme inn på en restaurant mens ranerne forlot åstedet på en scooter.

33-åringen fikk mindre skader i hånden og klærne hans skal ha blitt revet opp under slagsmålet. Tadić har i etterkant satt inn ekstra sikkerhetstiltak for å forhindre et nytt ransforsøk.