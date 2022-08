– Helt sikkert at det vil bety kroken på døren for flere alpinanlegg

Høye strømpriser og fare for rasjonering truer en rekke små og mellomstore skianlegg i Norge, skriver Dagens Næringsliv.

Noen av de største kostnadene for et alpinanlegg er kunstsnøproduksjon, som krever store mengder strøm. Her produserer en snøkanon kunstsnø i Norefjell Skisenter. Foto: Halvard Alvik / NTB

I et skriv sendt til statsministeren, finansministeren og kulturministeren i forrige uke, etterlyser bransjeorganisasjonen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner tiltak fra staten. Noen av de største kostnadene for et alpinanlegg er nemlig kunstsnøproduksjon, som krever store mengder strøm.

– I vårt område, med de prisene som er forespeilet nå, ser vi på en tidobling i kraftkostnader, kanskje mer for kommende vinter, sier Odd Stensrud til Dagens Næringsliv.

Han er nestleder i bransjeorganisasjonen og daglig leder i Alpinco, som eier og drifter alpinanleggene på Hafjell og Kvitfjell. For Alpinco er strømutgiftene den tredje største utgiftsposten og marginene for drift av skianlegg er allerede små, ifølge Stensrud.

– Hvis strømprisene som signaliseres for kommende vinter blir en realitet, så er det helt sikkert at det vil bety kroken på døren for flere anlegg.

Kirkene sliter også

Kirkene i Kongsberg har økt strømbudsjettet fra 600.000 til 1,7 millioner i 2022, men uten statlig krisehjelp blir det kutt i driften neste år.

For å holde driften i 2023, trenger de statlig krisehjelp, forteller kirkeverge Bjørnar Kalbach Christensen i Kongsberg kirkelige fellesråd til Vårt Land.

Kongsberg kirkelige fellesråd drifter seks kirkebygg og to livssynsnøytrale seremonirom. Nå mangler de én million for å holde kirkene åpne neste år

– Kongsberg kirke står alene for 25 prosent av utgiftene, sier Christensen.

Kongsberg kirke står for 25 prosent av strømutgiftene til Kongsberg kirkelige fellesråd, som drifter seks kirker. Kirken er Norges største i antall sitteplasser, med 2.400 plasser, og rommer Nord-Europas største barokkorgel fra 1762. Foto: Terje Pedersen / NTB

Toppe: Kommunalt ansvar

Kirken er Norges største i antall sitteplasser, med 2.400 plasser, og rommer Nord-Europas største barokkorgel fra 1762.

– Jeg har vanskelig for å tro at kirkelig fellesråd og kommunen finner en løsning selv, sier Christensen.

Han får støtte fra sognepresten.

– Jeg håper at det offentlige kommer på banen med støtteordninger, sier sogneprest Reidar Aasbø i Kongsberg og Jondalen menighet.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier til Vårt Land at hun mener det er et viktig prinsipp at kommunene har ansvar for kirkebyggene.

– Det har vært utfordrende for fellesrådene enkelte steder å få støtte fra kommunen om det at det er et kommunalt ansvar, sier hun.