Lånekassen øker fastrentene

Fastrentene stiger fra 3,435 til 3,88 prosent for tre års binding, fra 3,581 til 3986 prosent for fem års binding og fra ,687 til 4,054 for ti års binding.

Det opplyser Lånekassen i en pressemelding.

Flytende rente vil fra 1. september være 1,972 prosent.

– Det at fastrentene våre går ytterligere opp, henger sammen med at markedsrentene har gått opp. Renten i Lånekassen har imidlertid et etterslep, og det forklarer hvorfor fastrentene på studielånet ikke har økt like mye som i markedet ellers den siste tiden, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Rundt 1500 personer valgte å binde renten sin da den var på sitt laveste, under to prosent.

349 kunder sikret seg 1,48 prosent med tre års binding, mens 508 tok 1,638 prosent med fem års binding og 652 valgte 1,93 prosent med ti års binding.

Dette var i januar 2021, da den flytende renten lå på 1,391 prosent.

– Som regel er det behovet for forutsigbare utgifter som er motivet for å binde renten, men slik situasjonen er nå, kan det også ha lønnet seg, kommenterer Bjerke.