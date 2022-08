Tankesmie: Lite trolig at eksplosjon på Krim skyldes uhell – evakuering pågår

Eksplosjonen på en militærbase på den annekterte Krim-halvøya skyldes trolig ikke et uhell, mener tankesmia Institute for the study of war.

Russland hevder det var ammunisjonslagre på Saki-basen som eksploderte etter at brannsikkerhetsreglene ikke ble overholdt. Men det var samtidig en eksplosjon på en militærbase nær Novooleksiivka, som russerne også sier skyldes brann i ammunisjonslagre.

– De tilsynelatende samtidige eksplosjonene på to baser utelukker trolig muligheten for at den russiske versjonen av tilfeldige branner stemmer, skriver ISW.

Ukraina har ikke bekreftet at de sto bak angrepet, men i ukrainske sosiale medier blir det spekulert på om det var vestlige våpensystemer som ble brukt. Dette spekulerer også russiske militærblogger på, skriver ISW.

– Vi kan ikke utelukke at det var sabotasje eller et angrep med langdistanseraketter. Ukraina kan ha modifisert sine Neptune-raketter til å kunne brukes mot landmål, som Russland har gjort med sine sjømålraketter, men det er ikke noen beviser som støtter opp om det foreløpig, skriver ISW.

Tankesmia skriver også at videoer i sosiale medier viser at et fly er blitt ødelagt på Saki-basen, samt at det er stor kø på veiene i området. Det viser at det pågår en stor evakuering, skriver tankesmia.