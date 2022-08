Mener Trump lader opp til valgkamp: – 100 prosent sikkert

Mandag ble Donald Trumps hjem i Miami, Mar-a-Lago, ransaket av FBI.

Aksjonen mot ekspresidenten har fått flere til å lure på hva det føderale byrået var på jakt etter, og hvorfor.

Samtidig jobber Trumps politiske støttespillere med å vinne politisk gunst før neste presidentvalg. Det opplyser kilder i Trumps valgkampkrets til Politico:

– De kommer til å drastisk bruke dette til å samle sine allierte, GOP-ledere (Det republikanske parti), på Capitol Hill og presse frem hans politiske agenda og stille for 2024, sier vedkommende til avisen, og fortsetter:

– Hvis det var 99 prosent sjanse da, så er det 100 prosent nå. Han gjør dette til en del av plattformen sin – å gå etter FBI.

Her stormer FBI Trumps bolig

Raser mot FBI

– Dette er mørke tider for vår nasjon, da mitt vakre hjem, Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida, for tiden er under beleiring, raides og okkuperes av en stor gruppe FBI-agenter, sa Donald Trump i en uttalelse publisert på hans nettsted True Social.

Timene etter ransakelsen gikk flere eminente republikanere ut og støttet sin tidligere presidentrepresentant.

BAK PORTEN: Bildet viser hjemmet til Donald Trump i Florida, som nå ransakes av FBI. Foto: Mandel Ngan / AFP

Flere av Trumps kompanjonger raser mot Demokratene, kritiserer ransakelsen og anklager sin politiske motpart for å bevæpne føderale byråer i et forsøk på å sverte Trump.

– Jeg har sett nok, sa Kevin McCarthy, minoritetsleder i Representantenes hus.

Han lover å iverksette tiltak etter FBIs ransakelse av Mar-a-Lago.

– Justisdepartementet har nådd en utålelig tilstand av våpenpolitisering. Når republikanerne tar tilbake Representeres hus vil vi føre umiddelbart tilsyn med denne avdelingen, følge fakta og ikke la en stein stå uvendt.

Det til tross for at FBIs etterforskning av Hillary Clinton i 2016 kan antas å ha hjulpet Trump til å vinne presidentvalget, og til tross for at Trump selv håndplukket den nåværende FBI-direktøren Christopher Wray (republikaner) etter at han sparket James Comey.

#TRUMP2024

Både personen nær Trump og en person som, ifølge Politico, er i kontakt med den tidligere presidenten, spekulerer nå om han vil fremskynde sin beslutning om å kunngjøre sin deltakelse i presidentvalget.

Og bare timer etter FBI-raidet tvitret Dan Scavino, Trumps mangeårige assistent:

– GJØR DET — 45! #TRUMP2024.

Topphemmelige dokumenter

Ransakelsen av Trumps bolig kom på oppfordring av Nasjonalarkivet fordi Trump tok med seg flere bokser med topphemmelige dokumenter da han forlot Det hvite hus.

Slike dokumenter skal overlates til Nasjonalarkivet, i henhold til amerikansk lov, men Trump er beskyldt for å ha ødelagt noe av dette.

Les også: Trump skal ha kastet dokumenter i do

Riksarkivet etterspurte etterforskning av Trump for hans håndtering av offisielle dokumenter i februar. De opplyste så om at de hadde fått tilbake 15 bokser som inneholdt sensitiv informasjon, først etter at de hadde truet med straffeforfølgelse.

Enkelte av dokumentene måtte tapes sammen.