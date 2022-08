Haaland-feberen eskalerer: – Umulig å få tak i drakten

Haaland-feberen I Norge eskalerte ytterligere etter Jærbuen ble klar for Manchester City. Det har gitt utslag både for landets sportsbutikker og fotballskoler denne sommeren.

– Det var helt utsolgt for Manchester City-drakt da vi var i sportsbutikker, så til slutt fikk jeg tak i en fra Finn. Der var den veldig dyr, sier Milian Eide Brøvik (10).

Men å kunne ikle seg drakten til idolet kan ikke settes en prislapp på, mener tiåringen.

– Han er verdens beste spiller. Jeg vil bli som ham! erklærer Milian i det han går opp til straffemerket.

Foran resten av de over 80 andre barna på Tine fotballskole i regi av IL Gneist, skal han nå sette ballen i mål fra elleve-meteren.

– Jeg er litt nervøs, men det tror jeg at Haaland også blir av og til. Da må man bare tenkte at dette går bra. Det blir mål.

STOR FAN: – Jeg vil bli som Haaland, men jeg vet ikke om det er City jeg vil spille for. Jeg liker Gneist, sier Milian Eide Brøvik. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Vill jubel

Og mål blir det.

I det sekundet Milian setter ballen knallhardt i det høyre hjørnet, bryter både han og resten av deltakerne ut i ellevill feiring:

I kjent Haaland-stil løper de over banen før de setter seg ned i lotusstilling og blir stille som mus.

IKONISK: Det å innta yogastillingen etter målscoring, har blitt et varemerke for Erling Braut Haaland. Barna på fotballskolen vil gjerne kopiere både mål og målfeiring. Foto: Sorosh Sadat / TV 2 STILLE: Det blir helt stille når barna kopierer Haaland, for alt skal gjøres helt likt som fotballstjernen gjør det. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

At Haaland har inspirert neste generasjon med fotballspillere, er det ingen tvil om.

Men selv forbilder gjør feil, er barna klare på.

– Han fikk veldig kjeft nå for å ha bannet i et intervju. Det er ikke lov til å si at noe er «shit», selv om det er det, sier Kristian Mo (11) - også han iført Manchester City drakt med Haaland på ryggen.

– Hva skjer om noen banner her på fotballskolen da?

– Da må vi ta armhevinger som straff. Det er ikke lov å banne. Det er dårlig ordbruk slår tiåringen beinhardt fast.

– Fabrikken er tom

På Torshov Sport Bergen, var normen å selge rundt ti Manchester City drakter i året. Nå blir de revet bort.

– Vi har solgt over 130 på en liten måned, men kunne ha solgt over 500. Problemet er bare at Puma sin fabrikk er helt tom for City-drakter, så sportsbutikker over hele landet sliter med å få tak i nye nå, sier eier og daglig leder, André Gullord.

ET FÅTALL IGJEN: – Vi har kun tre-fire drakter igjen. Alle i de minste størrelsene, forteller butikkeier André Gullord. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Vi får inn igjen i november og desember. Det kommer nok som en fin julegave til City-fans, tilføyer Gullord.

Ny trend: – Spillere fremfor lag

Selv holder butikkeieren med Liverpool, hvilket han har gjort i alle år.

Han har derimot merket en ny trend blant fotballentusiaster:

– Spesielt de yngre holder ofte med spillere fremfor laget, sier han og rister på hodet.

For det er en trend han ikke har tenkt å kaste seg på.

– Du kan bytte ut bilen og konen, men ikke klubben.

Tilbake på IL Gneist sin fotballskole, kan trener Eirik Eide (16) bekrefte trenden:

– Flere av spillerne har byttet supporterklubb, mens andre holder gjerne med både Manchester United og Manchester City, som jo er ganske kontroversielt med tanke på hvor store rivaler de klubbene er.

– Det er nok fordi Haaland har kommet til City. Det er virkelig Haaland-feber for tiden, slår Eide fast.