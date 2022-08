Marianne Vos tok etappeseier i Danmark

Marianne Vos vant første etappe av Tour of Scandinavia etter en jevn spurt. Norske Susanne Andersen havnet utenfor topp ti.

Starten på første etappe i Tour of Norway gikk fra Kongens Nytorv i Danmarks hovedstad og nord til Helsingör.

Det var nederlandske Marianne Vos (Team Jumbo Visma) som var sterkest i sluttspurten og tok etappeseieren. Hun leder dermed sammenlagt og kan ikle seg den gule trøya.

– Det gikk veldig veldig fort. Jeg var veldig nervøs, alle ønsker å være langt framme. Men jeg er veldig glad for å kunne ta det, sier Vos til TV 2 etter seieren.

Hun tok seieren like foran Megan Jastrab (Team DSM) og Shari Bossuyt ( Canyon/SRAM Racing).

Tilbake etter kragebensbrudd

Norske Susanne Andersen (Uno-X) var lenge med i spurten, men havnet utenfor topp ti. Hun er tilbake etter en tøff tid med brudd i kragebenet.

– Med 500 meter igjen prøvde jeg å komme meg inn på Mariannes (Vos) hjul inne ved barrierene, fordi jeg tenkte at hun ville finne en åpning, men jeg tror det kom noen Trek-jenter og lukket det for meg, sier Andersen til TV 2 etter etappen.

Store deler av feltet var samlet nærmest helt fram til oppløpet, og alle de norske Uno-X-rytterne var godt plassert.

Både Marie Berg Edseth, Mie Bjørndal Ottestad, Anne Dorthe Ysland la seg langt framme i feltet, i tillegg til Andersen.

– Litt hektisk

Flere av de norske rytterne på Team Norge var også å se langt fremme, deriblant Malin Eriksen.

– Hvordan var etappen?

– Den var ganske rask. Greit å komme seg frem, men det var første rittet mitt på dette nivået. Ble litt hektisk inn mot mål, men det ble en bra dag, sier Eriksen.

– Herlig å se at Uno-X og Susann Andersen bringes fram her, sa TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes like før spurtoppgjøret.

Onsdag sykler kvinnene 2. etappe mellom Mollösund og Strömstad. Se etappen på TV 2 og TV 2 Play.