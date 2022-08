Frank Ocean med diamantbelagt penisring - står selv modell

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artisten, som ikke har gitt ut et eneste album siden 2016, har lansert et diamantbelagt smykke til penis.

Det er hele seks år siden den amerikanske artisten Frank Ocean (34) slapp det populære albumet «Blonde» i 2016. I etterkant har fansen kun fått servert singler i ny og ne - uten å høre noe mer om nytt album.

Nå får man dog et lite innblikk i hva Ocean, hvis egentlige navn er Christopher Francis Ocean, har brukt den siste tiden på.

Nylig slapp nemlig 34-åringens luksusmerke Homer en ny kolleksjon av tilbehør som inkluderte blant annet smykker, øredobber, en nøkkelring, og sist men ikke minst - en diamantbelagt penisring.

Det skriver det amerikanske musikknettstedet Pitchfork.

Svimlende pris

Overraskende nok er ikke luksuskolleksjonen billig.

Det rimeligste du kan få er nøkkelringen som går for 3688 norske kroner, mens den diamantbelagte penisringen av gull får du til svimlende 248 220 norske kroner.

På merkets Instagram kan man se det glitrende penissmykket – visstnok utstilt på Oceans egen penis.

Rykter om nytt album

I starten av august ble Frank Ocean annonsert til å være en av hovedartistene under neste års Coachella - Nord-Amerikas aller største musikkfestival.

Etter at nyheten ble sluppet har det gått rykter om at et nytt album skal være på vei i forbindelse med festivalopptredenen.

Ocean slo for alvor gjennom i 2012 med albumet «Channel Orange». Han er kjent for hits som blant andre «Ivy», «Novacane» og «Lost».

Tidligere har han også fungert som en såkalt «ghostwriter» - en skribent som skriver anonymt for andre - for store artister som Justin Bieber, Beyoncé og John Legend.