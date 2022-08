Ny mann pågrepet etter knivstikking i Sandnes – varetektsfengsles i fire uker

Den andre mannen ble pågrepet søndag og varetektsfengslet tirsdag, skriver Stavanger Aftenblad.

En mann i 30-årene ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus med alvorlige skader etter knivstikkingen i Sandnes søndag 31. juli.

Opplysninger politiet har fått tyder på at dette er en alvorlig hendelse internt i et miljø.

Mannen som først ble varetektsfengslet først er siktet for ran. Den andre mannen, som ble varetektsfengslet tirsdag, er siktet for grov kroppsskade og ran, sier politiadvokat Karen Mork til avisen.

– Bakgrunnen for siktelsen som gjelder grov kroppsskade er knivstikkingen på Hana. Ranet han er siktet for er det samme ranet som mannen i 20-årene er siktet for, sier Mork.

Påtalemyndigheten mener det er fare for at mannen som ble varetektsfengslet tirsdag kan ødelegge bevis om han ikke blir fengslet.