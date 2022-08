Tilbake på Norges største festival etter åtte år: – Blir episk

Onsdag braker det løs for Øyafestivalen etter to år med koronaavlysninger. Blant headlinerne er elektronikaduoen Lemaitre fra Oslo, bestående av Ketil Jansen (31) og Ulrik Lund (31), som skal runde av den første av fire festivaldager.

Forrige og eneste gang de spilte på festivalen var i 2014, men som publikum har de vært tilstede nesten hvert år siden 2012.

– Vi har alltid hatt lyst til å komme tilbake og spille på Øya, og nå får vi endelig muligheten igjen. Etter tre år uten å ha spilt ordentlige festivaler, blir det et høydepunkt, sier Lund.

– Strykekvartett og gjesteartister

Med på laget kan guttene røpe at de har fått en strykekvartett, i tillegg til en rekke gjesteinnslag i løpet av showet.

– Det blir mye pynt på kaka. Vi blir kanskje 16 stykker på scenen, sier Lund.

SOMMERVÆR: Øyafestivalen ser ut til å få sommerværet på sin side i år. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hvilke konkrete artister som kommer til å dukke opp, vil de derimot holde hemmelig enn så lenge.

– Vi holder kortene tett til brystet, så folk må nesten komme og se selv, sier Jansen.

Selv om guttene gleder seg stort til å spille, er det noe annet de ser særlig frem til.

– Jeg gleder meg egentlig mer til jeg er ferdig med å spille, for da slipper jeg å stresse. Da kan jeg bare slappe av og være på festival, sier Lund.

– Det blir sykt gøy. Det er familie, kjentfolk og veldig hjemmekoselig å bare spasere rundt, fortsetter Jansen.

Klimasatsing: – Kun vegetar i 20 av 25 matboder

Arrangørene av Øyafestivalen har et stort fokus på bærekraft, og ble i 2019 tildelt to priser for sitt arbeid for å være en grønn festival.

Festivalsjef Tonje Kaada forteller at 20 av 25 matboder i år blir kjøttfrie.

GRØNN FESTIVAL: Daglig leder Tonje Kaada forteller at bærekraft er særlig viktig for festivalen. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Vi har et særlig fokus på bærekraftig mat. Så har vi alltid fast strøm i stedet for dieselaggregater, mye fokus på kildesortering, og vi har kuttet all bruk av engangsplast, forteller Kaada.

Hun er særlig fornøyd med værmeldingen i forkant av årets arrangement.

– Det ser jo bare helt fantastisk ut. Det er meldt strålende sol og 29 grader. Det er ikke lov å klage på at det er for varmt, men det er nesten for varmt, sier Kaada.

–Det er litt nostalgi

Selv har Oslo-duoen et ekstra spesielt forhold til nettopp Øyafestivalen.

– Jeg er fra Oslo da, så det er jo litt nostalgi. Jeg har vært mye på Øya, og jeg kan gå hjem herfra til min egen seng. Det er en ordentlig festival midt i sentrum av Oslo, forteller Lund.

De mener det er ekstra gøy å være på festival etter å ha spilt på scenen selv.

– Det er jævlig kult å få avslutte første dagen på Øya. Det blir episk, sier Lund.