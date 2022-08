Karsten Warholm om VM-nedturen: – Noe dritt

Karsten Warholm forteller om den tunge tiden etter at VM ble en stor nedtur.

SKUFFET: Karsten Warholm møtte pressen onsdag. Han forteller at han er skuffet over VM-prestasjonen, men ser frem mot EM i München. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Karsten Warholm (26) var langt nede etter skuffelsen på 400 meter hekk i VM. Han ble klar kun dager før mesterskapet gikk i gang på grunn av en skade i hamstringen.

VM ble en stor nedtur for ulsteinvikingen. Han endte som nummer sju i finalen.



– Ukene inn mot VM var noe dritt. Samtidig er jeg stolt av meg og at jeg kom tilbake fra skaden, som var en stor utfordring for oss (han og trener Leif Olav Alnes, jou. anm.,), sier Warholm til TV 2.

– Ser du fortsatt på det som en skuffelse?

– Jeg gjør nok det hvis jeg skal være helt ærlig. Kanskje det endrer seg om jeg får mer tid. Men nå er det en skuffelse.

Han forteller at han i ukene etter VM-finalen har brukt mye tid og energi på å tenke på skaden.

– Jeg er, tro det eller ei, en grubler. Jeg tenker mye. Det har vært bra for meg også, fordi jeg har levd på en medgangssky der alt har gått inn uansett hva jeg har prøvd på. Det er absolutt til å foretrekke, men jeg må lære meg å stå i disse greiene, sier han.

– Jeg vet at i idretten får man ikke alltid til det man vil, som har utløst litt tanker. I utgangspunktet kunne det bare gå nedover, det gjorde det også. Men nå vil vi prøve å reise oss igjen.

Han forteller at det har vært en vanskelig balansegang å håndtere skadesituasjonen og samtidig motivere seg til løp.

– Jeg tror de som holder på med idrett skjønner at man er motivert og har lyst å legge inn all innsats på trening, men så har man et fysisk problem som stopper det, sier 26-åringen og utdyper:

– Man må anerkjenne at man ikke bør kjenne noe smerte i det hele tatt. Det å ha et stort problem i det som er hele motoren i løping er utfordrende. Da er det godt å ha sånne som Leif som er en god brems.

Han sier at han har jobbet hardt for å sette fokuset frem mot EM som går av stabelen i München 15. til 22. august.

– Det er litt digg å få et nytt mesterskap, så jeg kan prøve litt på nytt. Jeg kjenner at jeg tenger det. Å skulle gi seg etter VM hadde vært litt kjipt egentlig, sier han.

Warholm forteller at han er motivert til å gi alt i mesterskapet.

– Etter OL i fjor var jeg helt tom og la igjen sjelen min i Tokyo. Der fikk jeg til det som jeg ville. Men nå, når jeg ikke har fått til det jeg ville, er det godt å kjenne på at jeg er motivert til å springe igjen.