Katten Cy må ikke avlives likevel

– Det er en stor seier at Cy får leve et godt og langt liv og at vi har fått omgjort avlivingsvedtaket, skriver Dyrbeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland i en pressemelding tirsdag.

Det var i november 2021 katten Cy ble funnet på havna i Stavanger, og Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland påtok seg eieransvar for katten.

Cy ble vaksinert og satt i karantene, men det var usikkert hvor katten kom fra. Mattilsynet mente det var mulig at Cy kom fra et lasteskip fra Kypros, og at han dermed ikke oppfylte kravene for innføring av kjæledyr.

Dermed bestemte Mattilsynet at Cy skulle avlives – men 5. august tok saken en ny vending.

Får leve

Kypriotiske myndigheter har sagt seg villige til å ta imot katten, som derfor får leve videre.

– Vi er glade for at vi har funnet en annen løsning enn avlivning i denne saken. Det er aldri ønskelig at katter eller andre dyr blir avlivet dersom det finnes en mulighet for å unngå dette, sier direktør for avdeling juridisk og internasjonalt arbeid i Mattilsynet, Elisabeth Wilmann.

I KARANTENE: Katten Cy har sittet lenge i karantene. Nå skal han tilbake til sin nye eier på Kypros. Foto: Dyrebeskyttelsen / Mattilsynet

– Vil feire



Dyrebeskyttelsen har funnet en eier som vil ta ansvaret for Cy på Kypros, og har sagt seg villige til å sende ham dit.

– Samtidig er det en tragedie at Mattilsynet ikke kan la Cy, etter ni måneder i karantene, bli værende i Norge. Han utgjør ingen helsefare for verken mennesker eller dyr, skriver Dyrebeskyttelsen i uttalelsen.

– Nå vil vi feire at Cy skal få leve og kose oss sammen med han i dag. Tusen takk til alle som har støttet oss og Cy.

Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland kommer til å følge opp katten videre.

– Vi vil nå starte planleggingen av Cys reise til Kypros og ivareta han på alle måter fremover. Vi vil følge han opp i Kypros så alle de som har kjempet sammen med oss i saken kan følge ham i sitt nye liv og se hvordan han har det, forteller Dyrebeskyttelsen Norge Bergen og Hordaland til TV 2.