Ferske tall bekymrer: – Lavere enn på mange år

Studiestart er rett rundt hjørnet, men fortsatt står flere tusen på ventelister for å få studentbolig.

Det medfører at mange nå må ut på det private leiemarkedet.

Ifølge ferske tall TV 2 har fått tilgang til, er det nå 9339 færre sekundærboliger i landet enn i tredje kvartal 2019. Det er hittil det laveste nivået som er registrert.

Det er også 40 prosent færre utleieboliger på finn.no sitt marked sammenlignet med to år tidligere.

– Resultatet er at tilgangen på leieboliger er lavere enn på mange år. Det er bekymringsfullt, sier direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Mindre lukrativt

I statsbudsjettet for 2022 meldte regjeringen at formuesverdien på sekundærboliger ville øke fra 90 til 95 prosent. Det mener direktøren har redusert lysten i å investere i utleieboliger.

INNSNEVRET MARKED: Carl Geving mener økning i skatt og formuesverdi har mye av skylden for at utleiemarkedet har krympet. Foto: Torstein Be

– Avkastningen blir lavere, og vi ser en tendens til at flere velger å investere i andre ting.

Geving sier at et trangt leiemarked er en problemstilling de ser hver sommer. Han opplever derimot at problemet er tøffere i år.

Tiden renner ut

TV 2 har vært i kontakt med flere studenter som ennå ikke har funnet et sted å bo før studiestart.

En av dem er Marius Edwards (21). Han har akkurat flyttet til Bergen, men uten et sted å bo.

Det skulle ikke bli noe problem, tenkte han. Der tok han derimot kraftig feil.

PÅ JAKT: Marius Edwards, med hjelp av moren Delyn, er på hybel-jakt før studietiden tar til. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Det har vært stressende. Det er mye konkurranse på boligmarkedet. Nå som det nærmer seg studiestart, så må man være på, sier Edwards til TV 2.

Jon Elias Flatekvål (20) fra Langhus har lenge vært i samme situasjon.

Nå har han takket ja til en leilighet i Stavanger som er langt dyrere enn hva han har råd til.

VANSKELIG: Jonas fortviler over utleiemarkedet. Han har vente lenge på å finne seg et sted å bo før studiestart. Foto: Privat

– Jeg sendte meldinger, e-mailer og ringte til utallige personer som leide ut, men det virker som om det skal være vanskeligere å finne seg et sted å leie enn å få seg en toppstilling i Equinor, sier 20-åringen.

Han forteller at alle utleierne han kontaktet ga ham samme svar.

– De sa de hadde 85 andre henvendelser. I tillegg ønsker de at man kommer på fysisk visning. For meg som bodde utenfor Oslo blir det vanskelig, men det begynte virkelig å haste.

Flere årsaker

I en e-post til TV 2, skriver statssekretær Lars Erik Bartnes (Sp) at regjeringens mål er at mange skal kunne eie egen bolig.

– Regjeringen vil gjøre formuesskatten mer rettferdig. Dette er fulgt opp i 2022-budsjettet, der formuesskatten ble særlig økt for dem som eier mye aksjer, dyre boliger, fritidsboliger og flere boliger, står det i e-posten.

– Sekundærboliger nyter derimot ikke godt av de gunstige skattereglene som gjelder primærboliger. Færre boliger i leiemarkedet kan skyldes flere faktorer og kan ikke forklares av økt formuesbeskatning alene, skrives det videre.

Direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund er enig i at dagens hete utleiemarked et resultat av flere faktorer. Han påpeker blant annet at flere valgte å selge sekundærboligen sin under koronapandemien.

Han mener derimot at den økte formuesskatten er en viktig årsak.

– Her må man tenke gjennom ting litt på nytt, og også tenke litt over retorikken når man snakker veldig negativt om det å investere i en bolig nummer to eller tre for utleieformål, sier direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.