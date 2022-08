I sommer har den åttende sesongen av Love Island UK blitt sendt på TV 2 Play, og nå er også den amerikanske versjonen i full gang. Med mange endringer beskrives det at sesongen er grensesprengende.

Programmets tre første sesonger ble sendt på den amerikanske kanalen CBS, men nå har Peacock TV tatt over. I mai avslørte Love Islands Twitter-konto at justeringen fra CBS til Peacock kommer med den «eksplisitte karakteren til showet».

Den nye programlederen bekrefter dette i People, og avslører at årets sesong blir mye frekkere, med mer rom for skandaløse interaksjoner.

– Ting kommer til å bli ganske episk, sier Sarah Hyland til avisen.

PROGRAMLEDER: Sarah Hyland (31) debuterer som programleder i årets Love Island US. Foto: Skjermdump Love Island US

Sarah Hyland (31) er særlig kjent for rollen som «Hayley Dunphy» i humorserien Modern Family. Nå debuterer amerikaneren som programleder for den fjerde sesongen av Love Island US, noe som skulle vise seg å by på oppsiktsvekkende utfordringer.

Debuterer som programleder

Hyland kunngjorde den nye rollen sin via Instagram hvor hun poserte i bikini på baksiden av en yacht. Hun skrev:

«Jeg har fått en melding!!!! Og det er en saftig en! Jeg gleder meg til å bli din nye vert for Love Island USA.»

I forkant av programmets premiere dukket Hyland opp på «The Tonight Show» og avslørte særlig én av vanskelighetene ved den nye rollen.

– Jeg klarte ikke å slutte og stirre på deltakerne, sa hun i sendingen.

Hun beskrev dem som «veldig, veldig, veldig sexy mennesker», og sa videre:

– Jeg trodde HR kom til å få et problem med meg.

SEXY: Sarah Hyland beskriver årets deltakere i Love Island som veldig «sexy». Foto: Peacock TV

I forbindelse med programmets lansering, innrømmet hun også en egen personlig begeistring til å hjelpe single med å finne kjærlighet.

– Love Island er et så ikonisk show. Jeg elsker dating-reality. De har alltid de hotteste menneskene på showet sitt og jeg er bare så begeistret og beæret over å være en del av dette, uttalte hun i programmets presselansering.

Det er nettopp relasjonene hun understreker som avgjørende for at hun ville ta rollen.

– Jeg gleder meg rett og slett til at alle skal møte hverandre, og bli kjent med hverandre. Ikke minst så håper jeg at det skapes både langvarig forhold og gode vennskap, sa hun til People.

Hun hevder hun har særlig én egenskap som kommer godt med i den nye rollen.

– Jeg har fått noen menn til å snakke ut om følelsene sine i fortiden, så jeg tror jeg kommer til å gjøre en god jobb.

En frekkere sesong

Nå avslører den ferske programlederen flere detalje rundt årets sesong.

– Jeg vet definitivt at vi kommer til å ha mange uventede overraskelser og uforutsigbare vendinger som vi aldri har sett før. Denne gangen flytter vi grensene, sa hun til People.

Den amerikanske versjonen av reality-serien er inspirert av den britiske versjonen med likt navn, og følger i samme spor.

Formatet utforsker hva som skjer når enslige og fremmede mennesker bor sammen. Deltakerne må danne par, og hver uke tar de avgjørende valg rundt dette.

I tillegg til at programmet skal sendes på en ny kanal og at det vil være rom for mer skandaløse interaksjoner, foregår årets sesong i en ny villa, et sted langs California-kysten.

– Det kommer til å bli mye frekkere og mer damp. Utfordringene blir også morsommere og mer sexy for deltakerne enn tidligere, sa Hyland til People.

