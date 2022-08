Fotballryktene: – Arsenal snyter Liverpool for stortalent

Arsenal skal ha vunnet kampen om spansk juvel. Her er onsdagens fotballrykter!

Arsenal fikk en god start på sesongen. Nå skal de ha hatt samtaler om signaturen til AC Milans Sandro Tonali, ifølge Daily Mail. Den regjerende seriemesteren krever minst 450 millioner for italieneren.

Mikel Artetas lag ser også ut til å vinne kampen mot Liverpool om unggutten Yeremi Pino fra Villareal, skriver Metro.

Den 19 år gamle kantspilleren vil koste London-laget omlag 400 millioner kroner, melder avisen.

Manchester City er i forhandlinger med Barcelona over et salg av den portugisiske stjernen Bernardo Silva, skriver Managing Barca. Nettstedet hevder prisen skal ligge på over 450 millioner kroner.

Etter å ha trukket seg i Arnautovic-forhandlinger har Manchester United nå rettet oppmerksomheten mot Watfords Ismaila Sarr, skriver The Sun.

Senegaleseren scoret fem mål på 22 kamper for laget som rykket ned forrige sesong.

United har også blitt tilbudt muligheten til å signere Atletico-spiss Alvaro Morata, skal man tro ESPN. Spanjolen har ett år igjen av kontrakten.

Mye handler om United, som skal være desperate etter å forsterke seg. Telegraph melder at PSVs angrepspiller Cody Gakpo er et annet interessant mål.

Chelseas ryktede rekordbud på 850 millioner for Leicesters Wesley Fofana kan bli overgått av PSG som har meldt seg på i kampen, skal man tro talkSPORT.

Nettstedet FourFourTwo hevder Thomas Tuchel også skal ta en avgjørelse om de vil gå for tidligere Arsenal-spiss Pierre-Emerick Aubameyang.

Barcelona tilbyr nederlandske Memphis Depay til Juventus, mener Goal.

Et salg ønskes grunnes den spanske klubbens økonomiske problemer, samtidig som Xavi skal satse på nysignerte Robert Lewandowski.