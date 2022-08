Irriterer ekspert: – Kan få konsekvenser

TV 2s fotballekspert bekymrer seg over at norske talenter og profiler går videre til Sverige og Danmark.

I sommerens overgangsvindu har Veton Berisha, Sebastian Sebulonsen og Sigurd Haugen signert for Hammarby, Brøndby og AGF fra Aarhus.

I tillegg er en annen Aalesund-profil, Simen Bolkan Nordli, enig med Randers når kontrakten går ut ved sesongslutt.

Viking har tidligere solgt Joe Bell og Henrik Heggheim, også de til Brøndby.

Det frustrerer TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

– Det er synd at andre skandinaviske klubber skal bli et mellomsteg for norske spillere. Mitt hjerte ligger i norsk fotball og håpet er at vi innser at vi er gode nok her hjemme, og tør å si nei for å vente på større overganger til større ligaer.

– Mye handler om penger. Både i Sverige og Danmark har de en helt annen eiermodell hvor en milliardær kan spytte inn så mye de føler for, forklarer Amankwah.

TIL DANMARK: Sigurd Haugen scoret sju mål på 13 kamper i Eliteserien, før han ble solgt til danske AGF. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Kan få konsekvenser

Berisha, Sebulonsen og Haugen har hver blitt solgt for summer til mellom 10 til 20 millioner norske kroner. Samtidig har Viking foreløpig ikke hentet noen erstattere.

– Da blir regnestykket plutselig ikke så godt når de ikke har klar en erstatter med en gang. De har solgt seg ut av gullkampen og det kan og få konsekvenser for Europa-deltakelse, sier Amankwah.

Vikings sportssjef, Erik Nevland, forteller om utfordringer i jobben med å finne en ny mann inn som kan fylle det store tomrommet Berisha har etterlatt seg.

– Vi har jobbet med alternativer hele veien, men som vi har sagt tidligere er det et vanskelig marked, og spillerne vi foreløpig har sett på har vært for dyre eller dratt til andre klubber, sier Nevland til Aftenbladet.

I Danmark får utenlandske fotballspillere skattefordelen «forskerordningen», ofte kalt kunstnerskatten. Dette er en lavere skatt enn hva landets borgere har.

I Norge derimot får ikke utenlandske utøvere samme skattegoder.

– Jeg ser på dette som et problem hvis Norge med alt det positive som skjer skal ha utfordringer her som de andre ikke har og at det blir konkurrert på ulike vilkår, sier Amankwah.

I Sverige har de gått bort fra ordningen. De har erstattet den med en skattefri sum spillere får når de signerer for klubbene.

– Helt annen kultur

STORE FORSKJELLER: Stig Torbjørnsen mener engasjementet rundt klubbene i Sverige er mye bedre enn i Norge. Foto: Michael Erichsen /Bildebyrån

Stig Torbjørnsen er sjefspeider i IFK Göteborg og har god oversikt over markedet i Skandinavia. Han rangerer den danske ligaen høyest etter økonomiske vilkår, med Sverige og Norge som jevne.

Men én ting svikter Norge på:

– Sverige har noe den norske ligaen ikke har med fulle tribuner og en helt annen supporterkultur. Den samme intensiteten er det ikke i Norge, sier Torbjørnsen til TV 2.

Berisha har også uttalt seg om forskjellene fra Viking til sin nye klubb. På en Hammarby-kamp er det vanligvis over 20 000 tilskuere tilstede.

– Det er noe annet enn i Norge. Det var mye mer trykk, mer stemning og mange flere på tribunen, sa Berisha til Aftonbladet og la til at norsk supporterkultur har noe å lære av Sverige.

I GANG: Veton Berisha feirer sitt første mål for Hammarby foran sine nye supportere. Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN

– Søndag var jeg på Vålerenga-kamp. Et lag som har fem strake seire, masse interessante spillere og likevel kommer det bare rundt 5000 på tribunen. Det er overraskende og skuffende, sier Torbjørnsen.

Selv opplyste Vålerenga om 7845 solgte billetter til 4-0-seieren over Aalesund.

Redd flere drar

I den nevnte kampen markerte 19 år gamle Odin Thiago Holm og 21 år gamle Osame Sahraoui seg med hver sin scoring.

TV 2s fotballekspert frykter for at Vålerenga kan lide samme skjebne som Viking og Aalesund.

– Vålerenga har to spennende talenter i Osame Sahraoui og Odin Thiago Holm. Da er det litt knekken for alle som er glad i klubben om de skulle bli solgt for 15-20 millioner til en skandinavisk klubb, sier Amankwah.

Mandag kunne TV 2 erfare at Torbjørnsens klubb IFK Göteborg har kommet med flere bud for midtbanespiller Tobias Christensen, men Vålerenga skal ikke ønske å selge spilleren.

Speideren forteller at det generelle inntrykket til Eliteserien blant fotballspeidere i Europa er bra, og at det er på vei opp.

Sammendrag: Vålerenga - Aalesund 4-0

– Den norske ligaen er interessant. Spillerne er litt dyre, men har blitt merkbart bedre de siste årene. Det kommer av gode prestasjoner på landslaget, solide prestasjoner i Europa og at U21-laget skal spille EM.

– De har også mange gode spillere i utlandet og har solgt for masse penger i Europa, sier han.