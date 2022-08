Med disse enkle grepene sparer familien store summer

DYR INVESTERING: Hedda Aamot-Skeidsvoll og familien har byttet ut vinduene for å gjøre huset varmere og strømregningen lavere. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Hedda og Odd Einar Aamot-Skeidsvoll bor med tre barn fra 10 til 16 år i et mer enn 100 år gammelt hus i Grønnestølen i Bergen.

De rekordhøye strømprisene, sammen med økte kostnader på en rekke varer, har gjort at familien har innført nye vaner i hverdagen for å spare strøm, kroner og klima.

– Vi har gjort et «t-skjortehus» til et «ullhus» med tøfler, ullsokker og pledd overalt. Vi sitter med pledd når vi leser eller ser på tv. Det er koselig også, sier Aamot-Skeidsvoll.

Innetemperaturen i huset er på rundt 19 grader og varmekablene i første etasje er slått av.

– I vinter tok vi heller et teppe under bordet, for fliser er kaldt!

DROPPER VARMEKABLER: Bruker tepper isteden. Foto: Sorosh Sadat / TV 2 PLEDD OVERALT: Tøfler, og tepper skal holde kulden unna. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Spar opptil fem prosent

Fordi oppvarming av hjemmet er den største strømutgiften for mange, kan én grad lavere innetemperatur redusere strømforbruket med mellom fire og fem prosent, sier pressesjef Eilev Flakne i Enova.

– Romoppvarming står for rundt 55 prosent av strømforbruket.

Å bruke mindre varmtvann, å bruke elektriske apparater når strømprisen er lavest, og å feste tettelister om det trekker fra dører og vinduer, er grep som kan tas for å spare strøm og penger.

Teppe som romdeler

På det kaldeste festet familien i Grønnestølen også et stort teppe i åpningen mellom kjøkken og stue, slik at kjøkkenet med peis kunne være et varmt tilholdssted mens resten av huset var kjølig.

– En ting er å spare strøm, men også miljø. Vi fikk en enorm strømregning i vinter, så økonomi er absolutt en motivasjon, sier Aamot-Skeidsvoll.

Ved får de av svigerfar, og garasjen er allerede fylt opp.

Markant økning hos Enova

Enova opplyser til TV 2 at de har fått 134 prosent flere søknader om private energitiltak sammenlignet med i fjor. Spesielt solcelleanlegg er populært.

I august økte antall henvendelser om støtte til denne typen anlegg til 250 på en dag.

Familien i Bergen har ikke solcelllepanel, men varmepumpe. Den største utgiften de har hatt knyttet til energieffektiviseringen, var å skifte ut 17 vinduer i den gamle boligen.

Det kostet en kvart million kroner, men ifølge ekteparet sparer de 1,5 kWh per kvadratmeter vindu per time. Det vil tilsvare 3-4500 kWh i året.

Paret har også lagt 30 centimeter isolasjon på loftet.

– Jeg merker allerede at huset er varmere, sier Aamot-Skeidsvoll.

Nye vaner

Odd Einar Aamot-Skeidsvoll mener dagens strømpriser må få oss til å tenke over hvordan vi kan endre vaner for å unngå store strømregninger. Det vil også være mer miljøvennlig.

Selv små knep kan kutte kostnader, mener han. Han følger selv med på sammenligningstjenesten Tibber og ser hvordan familien i år har brukt adskillig mindre strøm enn året før.

UBRUKT TØRKETROMMEL: Tørker heller klær der hun finner plass i huset. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

For Hedda Aamot-Skeidsvoll har vane-endringene gjort at det gamle badekar blir langt mindre brukt enn hun kunne ønske seg.

– Jeg er veldig glad i å bade, men det har vi kuttet ned på. Kortere dusjer, og som de gjør i andre land: Skru av dusjen når man vasker seg.

Familien har investert i LED-lamper som bruker mindre strøm, men er dyrere i innkjøp. Nå teller de på knappene; skal de bytte ut de 30 pærene i en lysekrone med 30 nye LED-pærer som vil koste flere tusen kroner?

– Foreløpig har vi valgt å ikke erstatte pærer som ryker.

MILJØBEVISSTE: Foreldrene roser barna for å bidra til lavere strømforbruk. Foto: Odd Einar Aamot-Skeidsvoll

Aamot-Skeidsvoll har en fjernkontroll for å slukke lys, og roser barna for å være miljøbevisste. Dataskjermene på gutterommet krever en del strøm, men gir samtidig en del varme.

Familien mener flere kan gjøre som dem.

– Når det blir så dyrt etter hvert, så må jo folk bare endre vanene sine. Det er kanskje lettere med pisken enn en gulrot.

Prisbevisste

Anne By Nazemi i tjenesten Elskling.no, som sammenligner ulike strømleverandører, forteller at de hittil i år har hatt 20 prosent mer trafikk på sine nettsider. Da strømsjokket kom i fjor, økte bruken med 60 prosent sammenlignet med 2020.

Tjenestetorget har flere tips for å spare strøm:

Skru av lys og reduser varmen i rom som ikke brukes.

Bruk gardiner med isolerende egenskaper. Tjenestetorget sier vinduer kan stå for 40 prosent av boligens varmetap.

Dusj kortere og bruk sparedusj istedenfor badekar.

Lukk dører mellom rommene.

Fyll opp vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommelen fullstendig.

Luft boligen i et par minutter, ikke hele dagen.

Nazemi forteller at de beregner at gjennomsnittlig brukes opptil 20 prosent av strømmen til å varme opp vann, 30 prosent til å varme opp huset, og inntil 30 prosent på hvitevarer og belysning.

Venter med klesvasken

Hos familien på fem i Bergen er appen for spotpris hyppig brukt. Aamot-Skeidsvoll unngår den dyreste tiden på ettermiddagen, før hun velger hurtigprogram på vaskemaskinen.

Tørketrommelen dropper hun, klærne lufttørkes i stedet.