Her renn vatnet over: – Det lønar seg ikkje å produsere straum

Aldri før har forskjellen på fyllingsgrada i norske vassmagasin vore større. Ved Tafjord Kraftprodusjon sitt anlegg i Zakariasdammen har dei no so mykje vatn at det renn over. Pengane vert skylt ut saman med vatnet.

PENGANE RENN VEKK: I Zakariasdammen i Fjord kommune i Møre og Romsdal er det no so mykje vatn at anlegget vert nøyd å kvitte seg med store mengder. Det lønner seg i stor grad ikkje å produsere straum i regionen lenger. Foto: Martin Giskegjerde / TV2

– Her renn vatnet ut ja. Det er 20 år sidan sist vi har fått overløp, so det vert nok ei stund til neste gong.

Kraftverksjef for Tafjord Kraftproduksjon, Stein Gunnar Remme, ser ut over anlegget ved Zakariasdammen i Møre og Romsdal.

Etter ein periode med mykje nedbør og stort tilfang av snø som smeltar er anlegget no so fullt at selskapet må sleppe vatn ut frå magasinet.

For mykje vatn, rett og slett

Situasjonen i midtre og nordlegare delar av Noreg er ganske annleis enn det ein ser i sør.

Straumprisane er lågare og magasina er fylt til randen. Pengane fossar meir eller mindre ut av vassmagasina som no må redusere vassmengdene grunna kapasitet.

VATN SO LANGT AUGE KAN SJÅ: Kraftverksjef Svein Gunnar Remme i Tafjord Kraftproduksjon ved Zakariasdammen speidar ut over det godt fylte vassmagasinet. Foto: Martin Giskegjerde / TV2

– Vi har høg fyllingsgrad grunna ein nedbørsrik vinter og vår. Straumen vert då billigare i midtre og nordlege Noreg på grunn av den gode tilgangen på snø og vatn, seier Remme.

Kraftverkssjefens forklaring på kvifor forskjellen er so stor mellom sør og nord ligg i nettopp tilsiget av snø som smeltar og vatn som kjem i form av nedbør.

I sør har ein vore gjennom ein tørr periode og ein vinter med relativt lite snø.

Det har ikkje vore status nordover. Tvert imot er tilsiget so godt, at kraftselskapa no må sleppe ut vatn som dei ikkje får produsert straum av. Dette er fordi dei no førebur seg på at magasina kjem til å fylle seg enno meir opp.

– Lønar seg ikkje

Pengane flyt rett og slett ut saman med regnvatnet.

OVERLØP: Vassmengdene ved Zakariasdammen er no so store at det flyt over. Dermed renn pengane ut saman med regnvatnet. Foto: Martin Giskegjerde / TV2

– Vi slepp ikkje ut vatn med mindre vi må. Årsaka til at ein no treng å sleppe ut vatn er på grunn av nedbørsmengdene i vinter og i vår, som gjere at vi ikkje får produsert straum av alt som kjem. Då vert det overløp i magasina våre.

Det lønar seg nemlig ikkje å bruke alt vatnet til straumproduksjon.

Grunna det store tilfanget av vassmengder og ein overproduksjon av straum, kostar det selskapet nesten meir å få straumen ut på linjenettet, enn det gjere å produsere den og halde maskineriet gåande.

– Vi har ein lågare produksjon enn normalt ettersom her er stort tilsig av vatn, kombinert med at det er overskot av straum i området. So det løner seg ikkje for oss å produsere, seier kraftverksjefen.

Vil ha endring

No meiner kraftverksjefen at staten må lytte til bransjen og sørge for å få til ei endring.

Han etterlyser at det skjer noko med flaskehalsane i straumnettet som gjere at ein ikkje får frakta straum frå nord til sør.

I STRIE STRAUMAR: Vatnet renn i strie straumar nedover anlegget i Zakariasdammen i Tafjord kommune. Foto: Martin Giskegjerde / TV2

– Ein måte å utjamne det på er at det kjem meir overføringskapasitet frå nord til sør. Slik kan ein få flytta krafta der det er behov.

For i dag er det umogleg å få frakta større mengder kraft frå Møre og Romsdal og lenger sør. So sjølv om overfylte vassmagasin fører til billigare straum i midt og i nord, so har det lite å bety for folket i sør.

Dei får ikkje glede av dei frodige vassmagasina med det aller første.

Men kraftverksjefen meiner ein også må ha ein annan tanke i hovudet når ein vidare legg planer for norsk kraftproduksjon.

– På same tid er det naudsynt å utvide eller bygge ut ny produksjon slik at ein har meir kraft totalt sett i Noreg, seier han.

Stor kontrast frå nord til sør

Forskjellen på dagens situasjon kunne knapt vore større frå nord til sør. Ifølge tal frå NVE opplev no vassmagasin i Sør-Noreg si lågaste fyllingsgrad på 20 år.

Det gjeld også ved Statkraft sitt største anlegg Blåsjø, som ligg mellom Agder og Rogaland.

– I Blåsjø er no fyllingsgrada på rundt 40 prosent. Normalt sett skulle den vore på rundt 70 prosent på denne årstida. Det er lavt, seier direktør for kraftdisponering i Statkraft, Arild Tanem.

MANGEL PÅ VATN: Ved Blåsjø er no fyllingsgrada på sitt lågaste på 20 år. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Ifølge direktøren kan den låge fyllingsgrada i vassmagasina føre til dyrare straumprisar nokre vintrarar framover.

– For vinteren er det ein stor risiko at prisane vert høge. Det skuldast at vi vert nøyd å lagre vatn for å ha vatn til vinteren som kjem etterpå. Det påverkar dei høge straumprisane vi no ser.