Advarer om mulig vedkrise: – Jeg er allerede utsolgt

Vedprodusent Tommy Rossbach i Skien har produsert 30 prosent mer ved i år enn i fjor. Det skulle vise seg å være alt for lite.

– Jeg har produsert det jeg har kapasitet til med tanke på lagring og tørking av veden, men jeg er allerede utsolgt, sier Rossback til TV 2.

– Jeg har ikke mer ved å selge før i 2023, rett og slett. Jeg vet at flere andre lokale vedprodusenter også er utsolgt.

PRODUSERTE MER: Tommy Rossbach produserte mer ved enn i fjor, men det monnet ikke. Foto: Lars Ravn / Telemarksavisa

Rossbach forteller at han vanligvis er utsolgt i oktober eller november. I år er han derimot helt tom allerede i august.

– Det har vært svært høy etterspørsel og kundene har kjøpt mye mer enn tidligere år, fordi de vil sikre seg ved i vinter. De er redde for hvordan strømprisene vil utvikle seg.

– Ekstrem etterspørsel

Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved, forum for vedprodusenter, forteller at Rossbach ikke er alene om å allerede ha solgt ut lagrene.

– Etterspørselen i år har vært ekstrem. Det har sammenheng med disse høye strømprisene i år, som ser ut til å bli enda høyere nå neste fyringssesong, sier Larsen til TV 2.

To faktorer avgjør

Ifølge Larsen vil spesielt to faktorer avgjøre hvor vanskelig det blir å få tak i ved utover høsten.

– Med de høye strømprisene og kanskje en ekstra kald vinter, kan det bli vanskelig å få tak i etter hvert, men per i dag har vi ingen vedkrise, sier han.

Mens økte strømpriser og den høye etterspørselen etter ved muligens kom overraskende på produsentene i fjor, mener Larsen at de er bedre forberedt i år.

Over halvparten av deres medlemmer har økt vedproduksjonen i år kontra i fjor. Bare de færreste kan produsere mer underveis i sesongen.

BERDE FORBEREDT: Øyvind Stranna Larsen mener vedprodusenter er bedre forberedt på etterspørselen i år. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er noen som driver med kunstig tørking av ved. Da hogger de kontinuerlig, og produserer vedkubber som er rå før de kjøres direkte inn i en tørke, sier Larsen.

Uten kunstig tørking er det imidlertid ikke lenger mulig å produsere mer ved for inneværende sesong, fordi tørkingen tar for lang tid.

Så mye dyrere er det

Ikke bare kan det bli vanskelig å få tak i ved fremover, du bør også være forberedt på at den kan være betydelig dyrere enn i fjor.

Ifølge en fersk undersøkelse fra Norsk Ved, har 80 prosent av Norges vedprodusenter satt opp prisene. Gjennomsnittlig prisøkning ligger på 15 prosent.

Larsen sier prisøkningen skyldes økte kostnader for produsentene, og at de fleste fremdeles vil unngå å øke prisene for voldsomt.

– Det er sikkert noen i markedet som vil tjene veldig raske penger, men våre medlemmer er bevisst på at de ikke vil utnytte dette overfor forbrukerne, sier han.

– Våre medlemmer er der for å betjene sine kunder i mange år fremover, og vil ha et godt forhold til kundene på lang sikt.

– Husholdninger vil kjenne på strammere økonomi

Vedprodusent Rossbach sier det sitter langt inne å øke prisene for kraftig.

– Jeg har satt opp prisene mellom åtte og ti prosent. Jeg kunne sikkert tatt mer, men det går rundt for meg så jeg ønsker å være så generøs med kundene som mulig, sier Rossbach.

– Vi står tross alt i en energikrise og folk er avhengig av ved.

Over 500 kroner dyrere

En som derimot har sett seg nødt til å sette opp prisene betraktelig er Anders Haugåssveen. Han driver Fjellved AS på Sjusjøen, hvor veden har blitt 20 prosent dyrere i år.

MYE PÅ LAGER: Anders Haugåssveen, driver av Fjellved AS, håper vedlageret skal holde gjennom vinteren. Foto: Fjellved AS

– Vi er en stor bedrift og har over 4500 kubikk med ved på lager. Dyrere tørke, drivstoffpriser og strøm gir en totalitet som gjør at det er vanskelig for oss å få det til å gå rundt uten å skru opp prisene.

Haugåssveen forteller at en pall med 1,5 kubikk bjørkeved kostet 2000 kroner i fjor. I år koster den samme varen 2550 kroner.

I motsetning til de mindre lokalutsalgene, håper imidlertid Haugåssven å kunne ha nok ved gjennom hele vinteren.

– Blir det en kald vinter med dyr strøm kan det selvfølgelig hende at vi også går tom, men det er ikke en bekymring vi har akkurat nå, sier han.

– Likevel merker jeg at stadig flere sikrer seg mer ved enn de har gjort tidligere.