Spesielt veddemål fekk Samuel (14) til å svømme i over 11 timar: – Eg var nok litt eplekjekk

EPLEKJEKK START: Her starter svømmeturen, som ble behørig dokumentert underveis.

– Eg var nok litt eplekjekk, ler fjorten år gamle Samuel Sivertsen.

Han møter TV 2 dagen etter svømmeturen gjennom Byfjorden i Bergen. Han fortel at forma er «litt» redusert etter gårsdagen.

– Då eg kom inn til land, måtte mamma hjelpe meg inn i bilen, eg klarte ikkje å gå.

VEDDEMÅL: Samuel gjer seg klar til å legge på svøm, her med faren Stian Sivertsen. Foto: Privat

Veddemål med onkel

Det heile starta då han var på besøk i den nye leiligheita til onkelen sin på Måseskjæret i Bergen. Derfrå kunne Samuel sjå over til der han sjølv bur, på Frekhaug, og kommenterte at han «lett» kunne ha svømt dit.

Onkel Even Sivertsen utfordra difor nevøen. Dersom han klarte å svømme heile vegen, skulle han få ein premie på ikkje mindre enn 10 000 kroner.

Samuel godtok veddemålet utan større ettertanke, sjølv om han aldri før har svømt lenger enn 100 meter.



FEIL STØRRELSE: – Svømmeskoa og svømmeføttene er pappa sine og var eigentleg litt for store til meg, fortel Samuel. Foto: Privat

– Eg tenkte at det kom til å bli lett, det ser jo ikkje så langt ut.

Mandag 8. august kl. 12:30 la fjortenåringen på svøm frå Måseskjæret med onkel i følgebåt og far i kajakk. Det er omtrent 12 kilometer frå Måseskjæret til målet på Frekhaug.

– Eg trudde det ville ta om lag tre timar, seier Samuel.

Men turen skulle vise seg å vare i over elleve timar. Undervegs fekk han påfyll av mat og drikke frå faren Stian Sivertsen.

– Var du bekymra for Samuel undervegs?

– Då det begynte å bli mørkt var eg litt bekymra, så då heldt eg meg tett på for å ikkje miste han av syne, seier faren.

I løpet av turen fekk Samuel kramper, og faren måtte hjelpe han med å tøye ut beina.

– Han hylte og dette fekk jo folk med seg, så på eit tidspunkt kom Kystvakta. Men dei gav oss berre tommel opp då vi fortalde kva vi dreiv med, seier Stian og ler.

Fjortenåringen seier at han heldt ut så lenge fordi han tenkte på pengane til onkelen.

Måtte kaste inn handkleet

Klokka 00:30 på kvelden, over elleve timar etter at han la på svøm, måtte Samuel kaste inn handkleet, cirka 700 meter frå målet.

– Då tenkte eg at det var fornuftig at vi gav oss, fortel faren som hjalp sonen opp i båten.

For Samuel sjølv var det surt.

– Eg var ganske lei meg, for eg var så nærme. Det var kanskje ein time igjen å svømme, men eg klarte ikkje meir. Låra mine var heilt knust.

Likevel er han fornøgd med eigen innsats.

– Eg sit igjen med ei nydeleg oppleving og har fått litt penger eg kan bruke på noko kjekt.

For sjølv om det ikkje blei den store potten, fekk han ein trøstepremie på 1000 kroner. Og så legg han til at han «kanskje får eit gåvekort på Egon i tillegg».

UTMATTA: Slik såg Samuel ut då han var ferdig med svømmeturen og hadde blitt henta opp i båt natt til tysdag. Foto: Privat

Nye utfordringar

Sjansen for å vinne den store potten er framleis innanfor rekkevidde. For onkel Even har nemleg ei ny utfordring på lur; å gå frå Bergen til Voss, 65 kilometer i luftlinje.

– Skal du takke ja til utfordringa?

– Eg vurderer det, men først må eg gi det ei veke, for det er så vidt eg klarer å løfte begge hendene mine samtidig, seier fjortenåringen.