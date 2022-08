Tar grep 53 år etter skrekkadvarselen

«Si farvel til New York», var beskjeden til USAs president i 1969.

MANHATTAN: Folk nyter utsikten fra toppen av Rockefeller Center i New York 28. juni 2022. Foto: Athit Perawongmetha / Reuters

I september 1969 leverte Daniel Patrick Moynihan et skriv til USAs president Richard Nixon som var egnet til å skremme de fleste.

Han advarte om at flere amerikanske byer kunne forsvinne.

Først nå, 53 år senere, er presidenten og Kongressen i USA i ferd med å ta tak i problemet.

Senatet har vedtatt en pakke på 3700 milliarder kroner, som det ventes at Representantenes hus vil godkjenne.

– Endelig! Nå har vi passert en stor milepæl, sier tidligere visepresident Al Gore.

FIKK GJENNOMSLAG: Joe Biden klarte med nød og neppe å få klimapakken igjennom Senatet. Foto: Erin Schaff / AP Pool / NTB

USAs første, store klimalov

Når Huset godkjenner pakken og president Joe Biden signerer, vil USA har vedtatt sin første store klimalov, skriver New York Times.

I løpet av de 53 årene som har gått, har både Nixon (1994) og Moynihan (2003) gått bort.

– Det er en god stund siden. Et halvt århundre. Men den gang så man ikke at det var noen tegn til at ting skjedde, vi visste bare fra fysikkens lover at vi ville få endringer, sier klimaforsker Rasmus Benestad.

KLIMAFORSKER: Rasmus Benestad er ansatt ved Meteorologisk institutt som klimaforsker. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Moynihan advarte i sitt notat om at gjennomsnittstemperaturen på jorden kunne stige med 3,9 grader innen år 2000.

«Dette vil kunne øke havnivået med 30 meter. Si farvel til New York. Og farvel til Washington, for den saks skyld», skrev Moynihan til Nixon, og foreslo tiltak for å redusere utslipp av karbondioksid i atmosfæren.

Både New York og Washington overlevde tusenårsskiftet. Temperaturen steg «bare» med 0,35 grader fra 1969 til 2000.

OVER VANN: Til tross for dystre spådommer står New York fortsatt over vann. Foto: Johny Kristensen / Colourbox

Trenden er likevel foruroligende. Temperaturen har steget med 0,5 grader bare siden 2000. Og de syv siste årene er de syv varmeste vi har opplevd.

USAs nye klimalov Er en del «The Inflation Reduction Act»

Inneholder 3700 milliarder kroner i klimatiltak

Inkluderer skattefordeler tilknyttet elbiler

Inkluderer skattefordeler for energieffektive hjem

Inkluderer 600 milliarder til utbygging av fornybar energi

Finansieres i stor grad av innføring av 15 prosent skatt for bedrifter som tjener minst 10 milliarder i per år

TETT PÅ HAVET: Dette bildet viser tydelig hvor eksponert Miami er for stigende havnivå. Foto: Beatrice Preve / Colourbox

Mest utsatt er kanskje Miami, hvor havnivået er 20 centimeter høyere nå enn i 1950, hvor fremtidsutsiktene er bleke og hvor de lokale myndighetene legger planer for hvordan man skal håndtere ytterligere økning av havnivået ved å løfte bygninger og veier.

– Det er et paradoks at vi har hatt klimatoppmøter og vi har fått FNs klimapanel, og klimaproblemet har bare fortsatt å øke, sier Benestad til TV 2.

Ikke nok, men en start

Den nye loven i USA antas å kunne bidra til at forurensingen av atmosfæren reduserer 2005-nivået i USA med 40 prosent innen 2030.

– Jeg tenker at det er en start, men det er ikke nok, sier Benestad.

Klimaendringene ble først tatt opp i Kongressen i USA i 1982. Som visepresident forsøkte demokraten Gore å få en utslippsskatt vedtatt i 1993, men det møtte motstand hos Republikanerne og kom aldri til avstemning i Senatet etter godkjennelsen i Huset.

Daværende president Barack Obama forsøkte noe tilsvarende i 2009, men møtte også motstand hos Republikanerne og fikk heller ikke nok støtte hos Demokratene. I stedet utstedte han en rekke utslippsregulerende presidentlover.

Republikanerne var fremdeles imot. I februar 2015 holdt senator James Inhofe opp en snøball i Senatet for å «bevise» at global oppvarming er tøys.

Og Donald Trump omgjorde Obamas utslippsreguleringer etter at han inntok Det hvite hus i 2016.

– I USA er mye av det som skjer drevet av næringsinteresser. Vi vet at olje og gass har jobbet aktivt imot å få innført noe som helst, konstaterer Benestad.

NÆRINGSINTERESSER: Benestad mener olje- og gass-industrien jobber mot utslippsreguleringer. Foto: Christopher Boswell / Colourbox

Han er samtidig opptatt av å påpeke at det også skjer mye i USA som er veldig positivt.

– Mange amerikanere tar dette virkelig på alvor, spesielt på bynivå, men på føderalt nivå har det vært en shakespearsk tragedie, egentlig.

Republikanernes holdning til klimatiltak har vist seg vanskeligere å forandre enn jordklodens temperatur.

Selv nå i 2022 stemte samtlige 50 republikanske senatorer nei til Bidens pakke, som kun kom igjennom Senatet ved hjelp av visepresident Kamala Harris’ ekstrastemme.

Den kommer trolig enklere igjennom Huset, der Demokratene har rent flertall. Alt ligger dermed an til at USA vedtar klimaloven i august 2022, 53 år etter at den første advarselen lå på presidentens pult.

– Jeg hadde aldri trodd at det ville ta så langt tid, konstaterer Gore.

HAR VENTET: Al Gore har ventet lenge på klimaloven. Foto: Alastair Grant / AP

Det er 15 år siden han selv fikk Nobelprisen for sitt arbeid for å advare om trusselen fra menneskeskapte klimaendringer.

– Lurere å ta det på alvor

Benestad ser ikke helt mørkt på fremtiden. Paradoksalt nok fordi konsekvensene av å ignorere klimaendringene er blitt så store. Skogbranner, hetebølger, flom og annet ekstremvær tærer på jordkloden.

– Det er på et nivå nå at vi blir såpass hardt påvirket av klimaendringene at vi ikke klarer å opprettholde det samfunnet som fører til klimaendringene, tror Benestad.

– Men det hadde vært mye lurere om vi hadde tatt det på alvor for 50 år siden, i stedet for å krasje inn i det nå.