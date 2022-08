Ut mot sluttspillsmodellen: – Korrupsjon og kamprigging

Brann Bataljonen uttrykker misnøye mot Toppseriens sluttspillsmodell. Konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), Nils Fisketjønn, sier modellen skal under evaluering.

Forslaget om færre lag og sluttspill i Toppserien ble vedtatt under Fotballtinget i 2019. Helt siden vedtaket har både spillere, trenere og supportere vært skeptiske til den nye modellen.

Brann Bataljonen gikk tirsdag formiddag ut på Twitter for å uttrykke sin misnøye mot sluttspillet:

Vi anerkjenner ikke sluttspillet som en ekte seriekonkurranse, ettersom det blant annet strider mot seriens grunnprinsipp om at hver kamp teller like mye. Det er derfor laget som ligger på topp etter 28.august som får det legitime seriegullet og vår hyllest. — Brann Bataljonen (@Bataljonen_no) August 9, 2022

Styreleder i Brann Bataljonen, Erlend Ytre-Arne Vågane, støtter kritikken:

– Dette bryter fundamentalt med hva fotball skal være. Hver kamp skal bety like mye, og de som vinner flest kamper vinner også serien, sier han til TV 2

Vågane mener løsningen på problemet er svært enkel.

– Løsningen er å avvikle hele sluttspillsmodellen. Det er ekstremt viktig at vi klare å beholde prinsippet at alle kamper betyr like mye, fortsetter han.

Videre sier han at sluttspillet er en løsning på et problem som ikke finnes.

– Problemet er at Norges Fotballforbund (NFF) finner på en løsning ,og finner på et problem etterpå. Sluttspill er en slik løsning.

Skal evalueres

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, sier at modellen skal evalueres etter inneværende sesong:

– Sluttspillsmodellen ble vedtatt på Fotballtinget før pandemien brøt ut. Den har vært utsatt i to år, og skal evalueres etter sesongslutt, sier han til TV 2

Konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), Nils Fisketjønn Foto: Lise Åserud

– Mister hele troverdigheten

Vågane mener at den nye modellen med grunn - og sluttspill gjør at Toppserien mister all sin troverdighet:

– Det kan hjelpe enkelte lag å bli nummer fem og åtte istedenfor nummer fire og syv. Det bryter med tanken om Fair Play.

– Da mister man hele legitimiteten og troverdigheten. Det er nærmest korrupsjon og kamprigging.

Han sier at Brann Bataljonen ikke vil gjøre noe for å mobilisere før sluttspillskampene.

– Vi kommer ikke til å gjøre noe som helst for at folk skal komme på kampene

Styrelederen mener at modellen er verre for de svakere lagene i Toppserien:

– Det er verre for dem. Det må være utrolig frustrerende å spille kamper som ikke betyr noen ting, før man kommer inn i et sluttspill med null poeng. Jeg har ikke ord.

Grunnseriespillet i Toppserien avsluttes 28. august. Brann leder grunnserien, fem poeng foran Rosenborg på andreplass.