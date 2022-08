Cappelen løslatt fra fengsel

Det opplyser hans advokat Benedict de Vibe til TV 2 etter at Nettavisen først meldte det.

«Han har i tiden fremover behov for ro, for sin egen del og ikke minst for familien. Hans mindreårige barn har vært utsatt for et stort press helt fra pågripelsen og frem til i dag», skriver de Vibe i en e-post.

Sonet to tredeler

«Spesielt av hensyn til dem ønsker ikke Cappelen noe publisitet. Det er viktig at han får tid til å reetablere seg i samfunnet, og det er grunn til å tro at medieomtale i forbindelse med løslatelsen bare vil vanskeliggjøre den prosessen han og familien nå skal gjennom».

Cappelen ble pågrepet like før jul i 2013 og har siden sittet i fengsel.

i juni 2020 ble han dømt til 13 års fengsel for grov korrupsjon og smugling av store mengder narkotika over mange år.

Dermed er Cappelen løslatt etter å ha sonet to tredeler av sin straff.

Hyppige permisjoner

Tidligere polititopp Eirik Jensen (65) ble dømt til 21 års fengsel i samme sak.

Ifølge Nettavisen har Cappelen hatt hyppige permisjoner den siste tiden. Før han ble flyttet til Berg i Tønsberg, sonet han ved lavsikkerhetsfengselet på Valdres.

Tidligere har Cappelen sonet ved høysikkerhetsfengselet Ila i Bærum.