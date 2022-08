– Langt inne i «koko-land»

Natt til tirsdag norsk tid ble det kjent at FBI hadde tatt seg inn i tidligere president Donald Trumps eiendom og hjem Mar-a-Lago i Florida under en ransakelse.

Trump selv var ikke hjemme, og reagerte med vantro på det som skjedde.

– Ekstraordinært

Presidenten sammenlignet blant annet ransakelsen med Watergate-skandalen og legger skylden på «radikale venstredemokrater».

– De ønsker desperat å unngå at jeg stiller som presidentkandidat i 2024, og de vil gjøre alt for å stoppe republikanerne og de konservative i det kommende mellomvalget, sier Trump i en uttalelse.

TOK SEG INN: Natt til tirsdag norsk tid tok FBI seg inn på den enorme eiendommen til Trump i Florida. Funnene fra ransakelsen er ikke kjent. Foto: Wilfredo Lee / AP

Eirik Løkke er rådgiver i tankesmien Civita og ekspert på amerikansk politikk. Han ble ikke direkte overrasket over ransakelsen, men er samtidig klar på at dette er uvanlig.

– Nå er alt med Donald Trump spesielt, men dette er ekstraordinært, sier han til TV 2.

– Tydelig drama

Løkke er tydelig på at dette ikke er noe FBI og justisdepartementet har tatt lett på, og at de må ha hatt sterke indikasjoner og bevis for å få gjennomført en slik ransakelse.

– Det dramatiske i dette er at de har fått en ransakelsesordre. For å kunne få det, må de ha overbevist en dommer om at det er mistanke om at det er skjedd noe kriminelt, sier TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.

Allerede i januar ble det fastslått at det manglet dokumenter og gaver som en president gir til arkivene, og at dette også gjaldt hemmeligstemplede dokumenter.

Løkke tror derfor ransakelsen er et resultat av en lengre etterforskning.

FORDEL TRUMP?: Ransakelsen kan fort ende opp med å bli noe Trump kan bruke til sin fordel, mener rådgiver i Civita og USA-ekspert Eirik Løkke. Foto: Truls Aagedal / TV 2

USA-ekspert Bergesen mener det at Trump ikke var til stede, og at alt, inkludert Trumps safe skal ha blitt ransaket, skaper et tydelig drama.

– Grunnen til at det skjer nå, har med mellomvalget om tre måneder å gjøre. Det er en tese om at FBI ikke skal foreta handlinger tett opp mot valget fordi det er politisk sensitivt, forklarer Bergesen.

DRAMATISK: USA-ekspert Eirik Bergesen er tydelig på at ransakelsen er en dramatisk utvikling i den evigvarende sagaen om Trump. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

USA-eksperten tror Justisdepartementet og FBI ser på dette som en siste sjanse for å se hva Trump fysisk skjuler av dokumentasjon.

– Dette er deres siste mulighet før valget. Skjer det ikke noe, og man ikke kommer noe videre i de mange rettsprosessene, er det med å styrke Trumps narrativ om at dette er en politisk jakt, sier han.

Bensin på bålet

Løkke og Bergesen er usikre på hvilken betydning dette vil få for Trumps videre politiske karriere. Men de er enige om at dette potensielt kan kaste bensin på bålet for allerede illsinte og kampklare republikanere.

– Trump har lenge sagt at FBI er et redskap for demokratene, og nå får han bevist det. Han har også utrolig nok klart å få sentrale republikanere som Marco Rubio og Kevin McCarthy til å samle seg rundt han. Noe han ikke har klart tidligere, påpeker Bergesen.

STØTTE: Trump-supportere samlet seg raskt utenfor eiendommen for å vise sin støtte til den tidligere presidenten. Foto: MARCO BELLO / AFP

MOTSTAND: Motstandere av Trump tok også turen til Mar-a-Lago. Foto: MARCO BELLO / AFP

– Det vil være uheldig

Også Løkke tror ransakelsen kan få en kontraproduktiv virkning, og at Trump kan få sympati.

– Det vil være uheldig. Samtidig må FBI og Justisdepartementet være fullstendig klare over det. De hadde ikke gjort dette uten at de har veldig sterke kort på hånda.

Trump langet i kjent stil ut mot både Justisdepartementet og FBI etter ransakelsen. Uttalelsene kommer ikke som en overraskelse på Løkke.

– Det er veldig lett å bli fartsblind med Trump, for atferden og uttalelsene er så langt inne i koko-land, og så langt unna hva en president og statsmann skal være. Men under presidentperioden ble det en slags normalisering av denne koko-tilstanden, sier Løkke og legger til:

– Nærmest alle andre politikere enn Trump ville ha endt sin politiske karriere bare ved å si én av tingene han har sagt.

– Fullstendig kaos

Men Trump er ikke som andre politikere, understreker Bergesen.

– Trump er som en leiebil som er bulket så mange ganger, at man ikke merker en ny bulk, så lenge bilen kjører, sier han.

STILLER HAN PÅ NYTT? Det er spørsmålet mange stiller seg nå. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Hvorvidt USAs 45. president vil stille til nytt under valget i 2024 er enda ikke klart. De to USA-ekspertene tror imidlertid at nattens ransakelse kan gjøre Trump enda mer hevngjerrig.

– Dette kan føre til at han blir enda mer forbannet, og har lyst til å stille. Blir han president, har han også en viss type immunitet mot rettsforfølgelse. Det gjelder også hvis han er kandidat, forklarer Bergesen.

– Det vil bli fullstendig kaos med han som kandidat. Gitt at det er ulike rettsprosesser gående mot ham.